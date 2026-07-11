Az intézmény közölte, a szülészet július 20-tól üzemelhet újból a megszokott módon, „esetleg arra is remény van”, hogy már korábban, esetleg a jövő hét végén is fogadhatjuk a várandósokat.
A szívhangrendelet eltörlését javasolta az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészet és Nőgyógyászat Tagozata Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A testület szerint a végrehajtás „etikai alapja” vitatható.
Az áprilisi szünetet orvoshiánnyal indokolták, és átmenetinek nevezték, valóban néhány hétig tartott. A mostani lépéshez indoklást sem fűztek, és még becsülni sem lehet, meddig tart.
A kórház jelenleg is tárgyal szülész-nőgyógyász szakorvosokkal.
A fekvőbetegeket, az akut ellátást igénylőket a salgótarjáni kórházba irányítják.
Információink szerint a Szent Imre kórház szülészeti osztályának 28 szakdolgozója közül eddig 14-en adták be a felmondásukat.
Az évi 130 milliárd forint adófizetői pénzből működő közmédia híradója az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szülészeti ellátással kapcsolatos nézeteiről terjesztett valótlanságot.
Tetszik, nem tetszik, bevalljuk, avagy nem, a cigányság társadalmi csoportjával szemben hatalmas az előítélet. Pregnánsan megjelenik ez a cigány asszonyok és lányok egyik legintimebb élethelyzetében, a terhesség, illetve a szülés időszakában is. Talán nem véletlen, hogy a napokban a Születésház Egyesület, Budapesten a kérdés gyakorlati ismerőivel, dúlákkal, szociális munkásokkal, kórházi nővérekkel, védőnőkkel, szülésznőkkel és szociológusokkal a bonyolult hazai cigánykérdés egyetlen elemét firtatták: a szülészeti ellátórendszer miképp kezeli a cigány nőket.