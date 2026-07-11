Akinek nincs gyereke, az nem élt

Tetszik, nem tetszik, bevalljuk, avagy nem, a cigányság társadalmi csoportjával szemben hatalmas az előítélet. Pregnánsan megjelenik ez a cigány asszonyok és lányok egyik legintimebb élethelyzetében, a terhesség, illetve a szülés időszakában is. Talán nem véletlen, hogy a napokban a Születésház Egyesület, Budapesten a kérdés gyakorlati ismerőivel, dúlákkal, szociális munkásokkal, kórházi nővérekkel, védőnőkkel, szülésznőkkel és szociológusokkal a bonyolult hazai cigánykérdés egyetlen elemét firtatták: a szülészeti ellátórendszer miképp kezeli a cigány nőket.