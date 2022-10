Forgács Iván;

televízió;Herendi Gábor;Szabó Győző;Oroszlán Szonja;Viasat 3

2022-10-19

Brigit szotyizni tanítja Brúnó: húsz év után visszatért a képernyőkre Herendi Gábor szituációs komédiasorozata

Főszerepben Oroszlán Szonja és Szabó Győző.

Na, hát nem tudni, ki és hogyan érte el, de Brigi és Brúnó húsz év után visszatért a képernyőre, a mindennapjainkba. A visszatérésük öröméhez persze az is kell, hogy emlékezzünk rájuk, amire csak úgy van esély, ha néztük is, amikor láthattuk őket annak idején. A szituációs komédiasorozat, amelyben megszülettek, Szeret, nem szeret címen futott a TV2-n.

Nem kínált semmi különöset. Egy ifjú pár hétköznapjaiból villantgatott rövid, olykor csupán villámtréfa hosszúságú, mókáskodó jeleneteket. Egyen nevettünk, hárman nem, négyet jellegzetesnek találtunk, kettőt nem. Vagy éppen fordítva. Nem volt jelentősége. Világos volt a formátum, pontosan kijelölte, hogy mire vállalkozik: pár derűs tükörbe pillantásra a nehéz mindennapok tompa estéin. Két kedvencjelölttel, Oroszlán Szonjával és Szabó Győzővel, a Valami Amerika sikerének évében.

A sorozat akkori producere, Herendi Gábor mára egyik legmegbízhatóbb, „hozza, amit kell” rendezőnkké nőtte ki magát. A továbblépést most nehezítik számára, talán ezért is vágott bele Ipacs Gergellyel Brigi és Brúnó feltámasztásába a Viasat 3 csatornán. De talán nem. Nem érdekes. Mint ahogy más sem ennél a műfajnál. Ha van, jó, ha nincs, az se baj. Se nagyot alkotni, se nagyot hibázni nem lehet vele. Inkább afféle bónusz szórakoztatóipari szolgáltatás. Olyan, mint meccs előtt a bemelegítés: gondtalanul élvezhetjük kedvenceink mozgását, akik néha ilyenkor is villannak egy nagyot. Oroszlán Szonját és Szabó Győzőt együtt látni színészi lötyögés közben hasonló öröm. Gond nélkül hozzák a középkorúvá érett párkapcsolati dinamikát, a megszokást a kimozdulás szikráival, amelyeket a másik kiolt, vagy észre sem vesz. És az érthetetlennek tűnő, mégis mély kötődést az ernyedtség páncélja alatt.

Kiszámíthatatlan, hogy a sok helyszínen (az első részben konyhában, ágyban, focimeccsen) játszódó számtalan, egyetlen beállításban rögzített helyzetből, párbeszédből ki melyiken nevet, mosolyog vagy fintorog majd. Nekem a kezdő napon nagyon bejött Brigi szenvedése a stadionban, ahova odaparancsolta a hitvesi összetartozás. Brúnó szotyizni tanítja, ő tisztaságreflexből zacskóban gyűjtené a héjakat, olyan szép ez a stadion, de férje ráförmed: itt a köpködés a lényeg. Kiderül, az is megy a nőnek, azonnal eltalálja az előtte ülőt. Jó, most mit csináljak, nekem elsült, ha más itt kapcsolt el, semmi gond, ebből ne legyen már vita.

Akárhogy is, jó érzés, hogy most egy ideig a közelünkben ott gyötrődi a házaséletünket két markáns, szerethető színészegyéniség, és ha akarunk, esténként bekukkanthatunk az ablakukon. Derülni, hogy ez ismerős, de ide azért nem jutunk el, vagy már rég túl agyunk rajta. Persze az sem kizárt, hogy pont erre vágyunk.