Bódi Sylvi: agymosás folyik a médiában

Bódi Sylvi évekig nem szerepelt a médiában, most azonban ismét feltűnt a képernyőn, ő ugyanis az "Exek az édenben" című reality műsorvezetője. Az egykori szépségkirálynő elmondta, hogy azért nem olvas híreket, mert nem kíváncsi a média agymosására, és a róla szóló cikkeket is csak azért futja át, hogy ügyvédjéhez fordulhasson, ha szükséges.