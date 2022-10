nepszava.hu;

Orbán-kormány;válság;infláció;tüntetés;megszorítások;október 23;Dobrev Klára;

2022-10-16 17:11:00

Dobrev Klára utcára hívja az embereket október 23-án

Felszólította az embereket, hogy „vegyék vissza a hétköznapi politizálás jogát”.

Utcára szólította az embereket október 23-án Dobrev Klára, a DK árnyékkormányának miniszterelnöke.

Mint mondta, „megrázó, kijózanító hónapokon vagyunk túl, és drámaian nehéz időszak vár ránk”. „Minden korábbinál élesebben látszik, hogy a mai magyar kormány becsapta, tönkretette hazánkat” – mondta Dobrev.

Úgy fogalmazott, „az országnak, a családoknak, a dolgozóknak és a nyugdíjasoknak, a nagyvárosban és kisvárosban élőknek, a falvakban élőknek egyaránt drámaian nehezebb, sokszor most már kilátástalan lett az élete”.

Olyan sokfélék vagyunk, sokféle életet élünk, és ez annyira természetes. Vannak bátor küzdők, akik mernek és tudnak határozottan kiállni, vagy ha kell, megmozdulást, tüntetést szervezni. Vannak elszánt támogatók, csatlakozásra készek és képesek. Felemelő volt látni az ország nagyobb városaiban vonuló hatalmas tömegeket az elmúlt napokban. Bátrak, büszkék és elszántak, és mindannyian köszönettel tartozunk nekik. De még mindig nagyon sokan vannak, akik minden felháborodásuk mellett csendesebbek, akiknek az élethelyzete, a hatalom haragjától, megtorlástól való jogos félelme egyszerűen nem engedi meg a nyilvános tiltakozást” – mondta.

Dobrev Klára szerint az elmúlt napokban „tucatjával kapta a leveleket elkeseredett emberektől, akiket (…) gúzsba köt kiszolgáltatottságuk”. „Ők a fortélyos félelem, az Orbán-rendszer által gerjesztett fortélyos félelem áldozatai. És idén október 23-án nekik is erőt kell adnunk! Nekik is lépésről lépésre segítenünk kell, hogy kiszabaduljanak a félelem fogságából. Ezért nem javaslok most többet, csak annyit, hogy utcára magyar!” – fogalmazott.

Hozzátette, aki még bizonytalan vagy nem tud tüntetni, az is menjen ki sétálni és beszélgetni, barátokkal vagy akár idegenekkel is az országról, a közügyekről.

