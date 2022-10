nepszava.hu;

Bayer Zsolt;Bencsik András;Sajtóklub;David Pressman;

2022-10-24 15:52:00

Bayer Zsolt: Pressman bácsi, gondolkoggyá', kussojjá', kezdj el odafigyelni mit pofázol. Világos?!

Szokás szerint repkedtek a trágár kifejezések a keresztény-konzervatív újságírók keménymagjának heti műsorában.

„Ezen az arcpirító, vérlázító, pofátlansági szinten beavatkozni egy állítólag szövetséges kormány belügyeibe, mint ahogy ezt a magát helytartónak képzelő Pressman megengedi magának.... szerintem... Andropov elvtárs utoljára talán 56 környékén...”

Így dühöngött a Sajtóklub vasárnap esti adásában Bayer Zsolt az amerikai nagykövetség minapi videóján. Mint lapunk is beszámolt róla, múlt hétfőn a képviselet Twitter-oldalán egy öt kérdéssel álló kvíz jelent meg, hogy a feladványként mellékelt kijelentést Vlagyimir Putyin orosz elnök vagy a Fidesz-KDNP valamelyik politikusa, illetve egy esetben szócsöve tette-e. Ebben szerepelt többek közt Bencsik András azon mondata is, miszerint az Északi Áramlat felrobbantása miatt hadat kellene üzenni az Egyesült Államoknak.

Az érintett erre úgy reagált, „pimasz hazugság”, hogy az általa főszerkesztett Demokratát a kormányzat finanszírozná. Bayer Zsolt erre úgy reagált, ha ez igaz, akkor a Népszavát is a kabinet finanszírozza. Bencsik András megjegyezte, való igaz, jelennek meg állami hirdetések az újságban. Állítása szerint utánanézett, és a Népszavában kétszer annyi kormányzati reklám jelenik meg, mint a Demokratában. „Egyébként helyesen, mert egy kormánynak abban is van felelőssége, hogy a média sokszínű legyen és az ellenzéki médiumok is tudjanak működni, mert a szólásszabadság egy rendkívül fontos intézmény” - tette hozzá. Pressmannak üzenve pedig azt mondta, „viccnek durva volt az az ötven méteres sebhely a csövön” - utalva az Északi Áramlat ellen elkövetett merényletre. Éppen ezért örüljön az „Egyesült Izlandi Államok Szövetsége”, hogy ezt Európa nem merte hadüzenetnek felfogni.

Gajdics Ottó pedig arról elmélkedett, egyesek „honnan szedik ezt a baromságot”, hogy ő orosz propagandista lenne. „Amit gondolok és kimondok a számon, akkor ezeknek az embereknek mi Putyin-pártiak leszünk azért, mert nem azt gondoljuk, amit ők gondolnak. Ennyit az ő szólásszabadságukról” - jelentette ki.

Bayer Zsolt mindehhez annyit fűzött hozzá, hogy Magyarország és az Egyesült Államok egy azonos katonai szövetségben lévő, „állítólag szövetséges országok” vagyunk. Erre idejön Pressman és „fenyegetőzik, hogy ugye tudjátok a dolgotokat, mert akkor nyomást fogunk gyakorolni...”

- zárta kirohanását a keresztény-konzervatív közíró, mondandója alatt mélyen a kamerába nézve.

Bayer Zsoltnak már jóval azelőtt problémái voltak az új amerikai nagykövettel, hogy az egyáltalán megérkezett volna Magyarországra. Mint lapunk is beszámolt róla, egy alkalommal azt írta, „mielőtt idejönne, már előtte takarodjon haza”.

(A Fidesz verbális verőemberének kifakadása az alábbi videóban 30:54-nél tekinthető meg - a szerk.)