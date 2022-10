nepszava.hu;

egyetem;Szijjártó Péter;Győr;Tarlós István;alapítvány;kuratórium;tiszteletdíj;

2022-10-26 07:46:00

Havi másfél millió forintot kaphat a győri egyetemi kuratóriumi tagságáért Szijjártó Péter

Csak úgy repkednek a pénzek újabban Győrben, Tarlós István volt főpolgármester is havi bruttó egymillió forintot kap az alapítványnál. Ha jár, akkor jár.

Havi másfél millió forintot kaphat a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagságáért Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – írja a 24.hu közérdekű adatigénylés alapján.

A beszámoló szerint a tárcavezető így összesen

Megjegyzik, hogy bár Szijjártó 2020-ban díjazás nélkül vállalta a kuratóriumi tagságot, júniustól a többi taghoz hasonlóan ő is felvesz tiszteletdíjat. A külügyminiszter legutóbbi vagyonnyilatkozatából az látszik, hogy azóta egymillió forintnál nagyobb összeget kap az alapítványtól – teszik hozzá.

A portál közérdekű adatigénylésére a vagyonkezelő alapítvány azt közölte, hogy a kuratórium öt tagját megillető, 2022. október 21-én hatályos tiszteletdíj mértéke összesítve bruttó 7,5 millió forint. Szijjártó díjazását, bár kérték, külön nem közölték. Segítségükre volt azonban a miniszter kuratóriumi társa, Dézsi Csaba győri polgármester – akinek, mint arról a Népszava is beszámolt, nemrég ötmillió forintos jutalom hullott az ölébe, igaz, legalább megkérdezte, hogy vegyen-e inkább öt gombóc fagylaltot belőle mindenkinek –, aki vagyonnyilatkozatában leírta, hogy havi 1,5 millió forint tiszteletdíjat kap e tisztségért.

A portál feltételezése szerint ez az összeg vonatkozik mind az öt tagra, mert így jön ki a 7,5 milliós összeg. A biztonság kedvéért rákérdeztek újra a kuratóriumnál, hogy helyes-e a levezetésük, de nem kaptak választ.

Leírták viszont, hogy mennyit keres a felügyelőbizottság elnöke, Tarlós István a győri egyetem alapítványánál:

A másik két felügyelőbizottsági tag és a vagyonellenőr összesen kétmillió forintot keres havonta.

A portál kérdésére elküldték azt is, hogy 2020 szeptemberétől 2022 augusztus végéig összesen 126 millió forintot utaltak a kurátoroknak és 72 millió forintot a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a vagyonellenőrnek, azaz két év alatt összesen 198 millió forint ment el a fizetésekre.

Keresték Szijjártó Pétert azzal kapcsolatban, hogy miért gondolta meg magát a kuratóriumi fizetését illetően, de a cikk megjelenéséig nem válaszolt.

A külügyminiszternek mindenesetre így már

közpénzekből származó havi bruttó jövedelme van: miniszterként a nyár elején kapott 33 százalékos fizetésemelésének köszönhetően 2 millió 632 ezer forintot keres, emellett kapja az országgyűlési képviselői alapilletményt, ami 1 millió 316 ezer forint, ehhez még jön a másfél milliós kuratóriumi apanázs.

Szijjártóhoz hasonlóan két másik miniszter, az igazságügyi tárcát vezető Varga Judit és Varga Mihály pénzügyminiszter is úgy döntött a nyáron, hogy a továbbiakban nem ingyen ül a neki jutó egyetemi kuratóriumban. Mindez abból az új típusú vagyonnyilatkozatból derül ki, amelyet augusztusban adtak le a képviselők, és amelyben lényegében csak a jövedelmeket és a céges érdekeltségeket kellett feltüntetniük, pontos összegek megadása helyett pedig elég volt a jövedelmi sávot beikszelni.

A miskolci egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány a portálnak elárulta, hogy Varga Judit kuratóriumi elnökként 1,4 millió forintos javadalmazásban részesül, és szeptember közepéig két havi tiszteletdíjat fizettek ki neki.

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványt azonban hiába keresték előbb februárban, majd szeptember elején, érdemi választ nem kaptak. Így azt, hogy Varga Mihály kuratóriumi elnökként mekkora fizetést vesz fel, nem tudni.

Beszámoltak arról is, hogy az Áder János volt köztársasági elnök által alapított Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnál – amely egy márciusi törvénymódosítással került be a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok körébe – Lázár János építésügyi miniszter ugyan nem vesz fel díjazást, helyettese, Csepreghy Nándor viszont bruttó hárommillió forint körüli összegért viszi az operatív ügyeket, miközben államtitkárként is kétmilliót keres.