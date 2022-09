nepszava.hu;

2022-09-26 07:18:00

Varga Judit 1,4 milliós pluszjövedelmet húz kuratóriumi elnökként

Az igazságügyi miniszter a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítványtól eddig kéthavi tiszteletdíjat kapott.

A Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány nem teketóriázott tovább és 15 napon belül válaszolt, hogy Varga Judit kuratóriumi elnökként 1,4 millió forint juttatásban részesül, és eddig kéthavi tiszteletdíjat, azaz 2,8 millió forintot fizettek ki neki – írja a 24.hu az igénylésére küldött adatok alapján.

A portál valószínűsíti, hogy az alapítványi sietségre a vagyonkezelő alapítványok szabályozását, átláthatóságát is érintő európai bizottsági javaslatcsomag, illetve az igazságügyi miniszter éppen a bizottságot győzködő, az uniós források megszerzését célzó brüsszeli küldetése volt jótékony hatással, mert februárban hiába kérték ugyanezeket az adatokat, akkor válaszra sem méltatták őket.

Varga Judit korábban nem vett fel kuratóriumi tiszteletdíjat, de az augusztusi jövedelemnyilatkozatában már 1 millió forint feletti jövedelemsávként feltüntette azt. A változásról még augusztusban a Népszava is beszámolt, valamint arról is, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is milliókat tehet el havonta a győri Széchenyi István Egyetem kuratóriumi tagságáért.

Miskolcon egyébként a kuratóriumi tagok 1,2 millió forintot kapnak a munkájukért, köztük Veres Pál, Miskolc polgármestere, aki egyedüli ellenzéki politikusként került be a harmincnégy vagyonkezelő alapítvány egyikének kuratóriumába. Korábban ő sem vett fel tiszteletdíjat, de a nyáron meggondolta magát.

A NER más tisztségviselőket sem hagy az út szélén, s a portál szerint nyár óta Varga Mihály pénzügyminiszter is felveszi a kuratóriumi elnöki tiszteletdíjat a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványtól, bár onnan még nem kaptak választ. Azt viszont Csepreghy Nándor, az építési és beruházási miniszterhelyettes közölte, hogy nettó kétmillió forintot vesz fel a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványtól, amelynek kuratóriumába a nyáron választották be.