P. L.;

Szolnok;egészségügyi ellátás;szakemberhiány;Hetényi Géza Kórház;Kunetz Zsombor;

2022-10-26 11:27:00

Megszűnik a csecsemő- és gyermekkardiológiai ellátás a szolnoki Hetényi Géza Kórházban

A csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív ellátás már július elsejével véget ért.

November elsejétől megszűnik a gyermek csecsemő és gyermekkardiológiai ellátás is a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházban - erről Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő számolt be a Facebookon, felidézve, hogy a csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív ellátás már július elsejével megszűnt.

Ez utóbbihoz Kunetz Zsombor hozzáfűzte, az összes olyan ellátás is megszűnt, amely gyermek intenzív osztályos hátteret igényel, mint például a sebészet, vagy a gyermek baleseti sebészeti műtétek egy része. A szakértő felidézte azt is, hogy májustól az ügyeletek egy részében humánerőforrás hiány miatt a stroke, a neurológiai, a szülészeti, a PIC, valamint az arc- állcsontsebészeti ellátást sem tudják biztosítani.

Kunetz Zsombor bejegyzéséhez csatolta a vonatkozó dokumentumokat és az indoklásokat is, melyekben az ellátások leállásának, illetve szüneteltetésének megjelölt oka rendre az, hogy nincs elég szakember. Pedig a szolnoki Hetényi Géza Kórház egy megyei nagy ellátó intézmény, amelynek elviekben a megye teljes ellátását biztosítania kellene. Kunetz Zsombor szerint mindebből az is látszik, hogy erős menedzsment- és koordinációs problémák is meghúzódnak a háttérben.