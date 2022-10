P. L.;

titkosszolgálat;Alkotmányvédelmi Hivatal;Márki-Zay Péter;Mindenki Magyarországa Mozgalom;Action for Democracy;

2022-10-26 14:36:00

A Rogán-féle titkosszolgálatok is vizsgálják a Márki-Zay-féle mozgalom pénzügyeit

Az Action for Democracy tranzakcióit kérik ki a bankoktól.

Bevetette az államhatalom a titkosszolgálati eszközöket a politikai ellenfél megfigyelésére: a rendőrség és az adóhivatal után a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Alkotmányvédelmi Hivatal is megkezdte az adatgyűjtést Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalommal kapcsolatban - írja a hvg360.

A portál értesülései szerint levelet kaptak a magyarországi bankok az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) felszólításával, hogy listázzák ki azokat a tranzakciókat, amelyeket az Action for Democracy (AFD) kezdeményezett 2022. január 1-je óta. Mint ismert, ez az a szervezet, amelynek közreműködése révén a Mindenki Magyarországa Mozgalom az év első felében körülbelül kétmilliárd forint támogatáshoz jutott.

Ezzel az Alkotmányvédelmi Hivatal már a harmadik olyan szervezet, ami afelől vizsgálódik, jogsértő volt-e az ellenzék kampányfinanszírozása. Az ügyből akár büntetőeljárások is lehetnek, a kormányzati propaganda és egyéb, fideszes szatellitszervezetek pedig már tényként is kezelik, hogy bűncselekmény történt, felmerül a tiltott kampányfinanszírozás vádja, s életfogytig tartó büntetést is emlegetnek.

Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója a hvg360-nak azért árnyaltabban fogalmazott, mint közölte, az MMM civil szervezet, azt pedig nem tiltja a törvény, hogy magyarországi civil szervezet pénzt fogadjon el külföldről. Ugyanakkor az Alkotmányvédelmi Hivatalnak okkal, illetve joggal lehet elgondolkodnia azon, vajon valóban sértheti-e Magyarország függetlenségét, épségét, törvényes rendjét, ha külföldről finanszíroznak egy olyan mozgalmat, amely politikai pártokkal működik együtt. A titkosszolgálatok azt is vizsgálhatják, rejtenek-e a tapasztaltak kockázatot Magyarország törvényes rendjére nézve. Ami ebből a szempontból lényegi lehet, az az, hogy az AFD-keresztül érkezett pénzek több száz, vagy csak néhány donortól származnak, utóbbi esetében ugyanis felmerül annak a veszélye, hogy a támogatásért cserébe az adományozók elvártak valamit. Ligeti Miklós pedig úgy vélte, egy, a jogállamisági szabályokat betartani szándékozó szervezetnek pedig akkor sem szabadna aggályosan cselekednie, ha az nem tilos, csak nem illik.

A kormányzat és az államhatalmi szervezetek működésében ugyanakkor természetesen arcátlan kettős mérce tapasztalható. A hvg360 felidézi, hogy miután a Miniszterelnökségen és a Pénzügyminisztériumban többen lebuktak azzal, hogy állami támogatásért cserébe vesztegetési pénzt fogadtak el, a független sajtó meglehetősen kevés információt kapott az illetékesektől, s a NAV-tól is rendre egyenválaszok érkeztek, ehhez képest most meglehetősen bőbeszédűbbek. A DatAdat-cégcsoport - amely az országgyűlési választás kampány időszakában szerződéses kapcsolatban állt az ellenzékkel - vonatkozásában például kiderült, hogy „a gyanú szerint a DatAdat Professional Kft. 2020-ban illegális módon csökkentette fizetendő adóját”, s azt is közölték, hogy „az adónyomozók 2022. szeptember 27-én megpróbálták lefoglalni a társaság könyvelési iratait, de a cég jogszabálysértő működése miatt ez nem sikerült”. Bár hozzátették, hogy a nyomozás jelenleg még tart, ezúttal nem érezték szükségét a konkrét gazdasági szereplőkre vonatkozó titkolózásnak.

Korányi Dávid, az Action for Democracy magyarországi vezetője a hvg360-nak úgy nyilatkozott, nem tud a titkosszolgálati vizsgálatról, de úgy vélte, „új szakaszt jelentene a magyar demokrácia és jogállamiság lezüllesztésében, ha a titkosszolgálatokat immár nyíltan politikai célokra és a magyar civil társadalom megfélemlítésére használják fel”.