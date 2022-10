Á. Z.;

Európai Unió;Orbán-kormány;kampány;plakát;szankció;

2022-10-26 13:35:00

Rémhírterjesztés és közveszéllyel fenyegetés miatt feljelentést tesznek az Orbán-kormány plakátjai miatt

A DK szerint bűnrészesek a plakátcégek is, ha nem szedik le.

Mi lehetne nagyobb közveszély annál, mint hogy az EU bombákat dob le Magyarországra, még ha csak képletesen is? – jelentette be lapunkhoz is eljuttatott szerda kora délutáni közleményében a Demokratikus Koalíció, hogy az ellenzéki párt fővárosi polgármesterei rémhírterjesztés és közveszéllyel való fenyegetés gyanújával feljelentést tesznek az Oroszország elleni EU-s szankciókat bombaként beállító plakátok miatt.

A DK úgy véli, „nem maradhat következmények nélkül”, hogy a kabinet ilyen hazug plakátokkal riogatja a magyarokat, és felhívja a plakátcégek vezetőinek és tulajdonosainak figyelmét is,

„a nyilvánvalóan közveszéllyel fenyegető” hirdetéseket. „Az Orbán-kormány plakátjaival ellentétben az igazság az, hogy az EU sem bombákat, sem szankciókat nem dob le Magyarországra, csak olyan szankciók vannak érvényben, amiket Orbán Viktor is megszavazott” – hangzik a közlemény.

A nemzeti konzultációt népszerűsítő, velőtrázóan ostoba plakátok október 15. után kezdték elárasztani a magyarországi utcákat és tereket „A brüsszeli szankciók tönkretesznek minket” szlogennel, de ahogyan a nemzeti konzultáció kérdőívén, rajtuk sem szerepel, hogy az Európai Unió Oroszországot sújtotta büntetőintézkedésekkel az Ukrajna ellen indított háború miatt.

A plakátokról megkérdezték a nemrég Budapesten járó francia uniós biztost, Thierry Bretont, aki három szóval elintézte az egészet, de úgy tűnik, az Orbán-kormány kitart a maga igaza mellett, Szentkirályi Alexandra Szóvivő legalábbis azt mondta, „adekvátnak” tartja őket akkor is, ha az agresszor Oroszország lő ki rakétákat és dob le bombákat Ukrajnára.