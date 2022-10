Á. B.;Á. Z.;

Európai Bizottság;szankciók;jogállamiság;

2022-10-17 18:57:00

Három szóval elintézte az uniós biztos az Orbán-kormány EU-ellenes kampányát

Aztán lassan is elmondta, hogy fideszesek is értsék. A kabinettől finomhangolást várnak el a közbeszerzési rendszerrel kapcsolatban.

Brüsszel egy város - Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős tagja kommentálta így magyar újságírók előtt az Orbán-kormány szitokszóként használt brüsszelezését és azt, hogy a „brüsszeli” szankciók vezettek inflációhoz és gazdasági válsághoz Magyarországon is.

Az uniós biztos – derül ki a hvg.hu cikkéből – emlékeztetett, hogy miközben több olyan Kreml-közeli orosz személyiség ellen fogadtak el szankciós intézkedéseket, akiknek közük van „ehhez a tragikus háborúhoz”, nem sújtották büntetőintézkedésekkel a nyersolaj- – ez az év végén fog életbe lépni –, és a földgázimportot sem. Egyúttal reagált az Orbán-kormány ezzel kapcsolatos félrevezető, hazugságokkal és tévedésekkel tűzdelt kommunikációjára is.

– fogalmazott a francia politikus.

Thierry Breton részben a jogállamisági eljárás keretében folyó diskurzus kedvéért látogatott el Budapestre, s ebben a témában folytatott megbeszélést Orbán Viktorral, valamint Varga Judit igazságügyi miniszterrel is. Jelezte, úgy számít, az Orbán-kormány november 19-ig teljesíti azt a 17 pontból álló kötelezettségvállalás-csomagot, amelyről az Európai Bizottsággal állapodott meg. Ő azért van itt – jelezte az uniós biztos –, hogy felhívja a kormány figyelmét az elfogadott menetrendre. A kormány legfontosabb vállalásainak eleme a közbeszerzések átláthatóságára, korrupciós kockázatainak csökkentésére irányuló jogszabály-módosítások. Azt elismerte, ezen szabályoknál bizonyos tekintetben finomhangolást várnak el az Orbán-kormánytól.

Varga Judittal nem csak a jogállamisági eljárásról tárgyalt az uniós biztos, hanem a média szabályozására tett bizottsági javaslatról is. Ez közösségi hatáskörbe vonná a szerkesztői szabadság garanciájának, a közmédia függetlenségének, az újságírók megfigyelésének, a kormányzati hirdetéseknek és a pluralizmusnak a felügyeletét és gátolná meg a túlzott tulajdonosi koncentrációt. A 27-ből húsz tagországban van probléma az öt említett terület valamelyikén, között van Németország és Franciaország is – A lényeg az, hogy mindenki számára azonosak legyenek a piaci feltételek, ez más területekhez hasonlóan itt is elvárás az unió belső piacán – hangsúlyozta a francia politikus.

Az uniós biztost kérdezték a magyarországi üzemanyagárstoppal kapcsolatos eljárásról is. Az Európai Bizottság amiatt kezdeményezett eljárást Magyarországgal szemben, hogy az üzemanyagok esetében a hatósági, 480 forintos ár csak a magyar rendszámmal rendelkező járművek számára elérhető, ami sérti a belső piac semlegességi elvén alapuló szabályait. Breton most azonban azt mondta, a magyarországi árstoppal kapcsolatos eljárás végkimenetele attól függ majd, hogy európai szinten milyen eredményre jutnak az energiaárakkal kapcsolatban.