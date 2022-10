P. L.;

2022-10-27 12:11:00

Szerda reggel 9-től csütörtök reggel 7 óráig kitartott a Jámbor Andrással és Tordai Bencével kiegészült LMP: obstrukcióval akadályozták a szociális törvény vitájának lezárását

Egészen új fejlemény, de úgy tűnik, valódi munka folyt a parlamentben.

Szerda reggel 9 órától csütörtök reggel 7 óráig folyamatos felszólalásokkal akadályozta a szociális törvény vitájának lezárását az Ungár Péter, Kanász-Nagy Máté, Csárdi Antal, Bakos Bernadett és Keresztes László Lóránt alkotta LMP frakció, a párbeszédes Tordai Bencével és Jámbor Andrással kiegészülve.

Amint arról lapunk is beszámolt, a Semjén Zsolt és Pintér Sándor jegyezte 160 oldalas salátatörvénybe csomagolt rendelkezés az 1993-ban elfogadott szociális törvényt írná át oly módon, hogy egyrészt kijelenti: az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős, másrészt pedig az állam lényegében a legminimálisabbra csökkenti a saját felelősségét, s csak abban az esetben lennének hajlandóak segíteni a rászorulókon, ha már a családjuknak, az önkormányzatnak és a karitatív szervezeteknek sincs módja rá. Azon túl, hogy a lépés önmagában is több mint megbotránkoztató, különösen visszatetszőnek tűnik annak fényében, ha számba vesszük, hogy mindeközben az Orbán-kormány nemzetközi szinten is brutális adóterheket ró ki például az alacsony keresetű személyekre.

Az említett ellenzéki képviselők folyamatos felszólalásokkal igyekeztek megakadályozni a módosításról szóló vita lezárását, a kormánypártok részéről legtöbbször Rétvári Bence és Nacsa Lőrinc reagált, gyakorta a szokásos gyurcsányozással fűszerezve a beszédüket.

A tiltakozók videós bejelentkezésében Ungár Péter az obstrukciót úgy értékelte, „ez a 22 óra egy dologra jó volt: olyan vitát folytattunk az országgyűlésben, amire korábban nem volt példa. Voltak fideszesek, akik valódi érveket mondtak, és az a helyzet, hogy ez mégiscsak megmutatja, hogy van valamennyi értelme a parlamenti munkának, úgyhogy az LMP erre fog készülni, hogy továbbra is minden parlamenti eszközt kihasznál, hogy nehéz kérdéseket tegyen fel.”