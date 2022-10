Ukrajna „sátánmentesítését” sürgeti az orosz biztonsági tanács titkárhelyettese

Gy. D.;

Az ukrán nácik miatt kesergő Alekszej Pavlov előbb azt állította, hogy Ukrajnában nyugati irányítással „be akarják tiltani” egyebek között a judaizmus valódi értékeit, majd néhány mondattal később sikerült zsidóznia egy nagyot. Az Oroszországból elmenekült korábbi főrabbi felszólította az oroszországi zsidókat, hogy hagyják el az országot.

Ukrajna „sátánmentesítését” sürgette Alekszej Pavlov, az orosz biztonsági tanács titkárhelyettese az orosz állam tulajdonában lévő Argumenti i Fakti című hetilapban.

A konteókkal sűrűn tűzdelt írásában Pavlov azzal kezdi, hogy Ukrajnában megsokszorozódott „a vallási szekták” követőinek száma a kilencvenes évek óta, aminek „erőteljes lökést adott a 2014-es kijevi puccs”, amelyet – természetesen – a „Washington által a hatalomba ültetett” személyek „hajtottak végre”.

Pavlov állítása szerint az említett személyek „tengerentúlról” érkező feladatai közé tartozik az ukrán állampolgárok „elméjének megújítása”, akiket „arra kényszerítenek rá, hogy mondjanak le a több évszázados hagyományokról”, továbbá „be akarják tiltani a pravoszláv hit, az iszlám és a judaizmus által képviselt valódi értékeket”. A titkárhelyettes egészen odáig megy, hogy azt állítja, „Ukrajnából, mint államból egy totalitárius hiperszektát (!) csináltak hálózati manipulációkkal és pszichológiai technikákkal”. Eközben – teszi hozzá – a hatalmon lévők voltak az elsők, akik „harci fanatikusokká váltak, akiknek nézetei nyíltan szemben állnak a normális emberek nézeteivel”.

Ennek „igazolására” említi, hogy a 2014-es „puccs” után ügyvivő elnökké váló Olekszandr Turcsinov – aki baptista lelkipásztor – az „Élet Szava” nevű „újpünkösdi egyház lelkipásztora”, akinek „csak egy szava van a Donyec-medence, Odessza, Harkiv, Zaporizzsja és a »történelmi Novorosszija« egyéb térségei számára, az pedig a halál”.

További példaként említi, hogy a Majdan utáni első miniszterelnök, Arszenyij Jacenyuk „szcientológus”. Ezt a hazugságot egyébként a Kreml már régóta próbálja felhasználni arra, hogy a volt ukrán kormányfőt az Oroszországban betiltott szcientológiához próbálja kötni. Jacenyuk ezzel szemben görögkatolikus vallású.

Pavlov ezután az egyik leggazdagabb ukrán oligarchát, Ihor Kolomojszkijt veszi sorra, akiről megállapítja, hogy a Chábád Lubavics mozgalom tagja. Ezután pedig azt a „megállapítást teszi”, hogy

Pavlov szerint ehhez a mozgalomhoz tartozik még „egy sor ukrán oligarcha, köztük Viktor Pincsuk, Leonyid Kucsma második ukrán elnök veje”.

Pinchász Goldschmidt volt moszkvai főrabbi – aki, mint arról a Népszava is beszámolt, egyebek között Magyarországon keresztül menekült el Oroszországból, mert nem volt hajlandó támogatni a háborút – Twitter-bejegyzésében tiltakozott Pavlov írása ellen. „Az orosz kormány támadása a Chábád ellen, valamint az izraeli Zsidó Ügynökség ellen mindnyájunk ellen irányuló antiszemita tettek. Ismételten felszólítjuk a továbbra is Oroszországban tartózkodó testvéreinket, hogy ha képesek rá, hagyják el az országot” – írta.

An attack by the Russian government against Chabad as well as the attacks against the Jewish Agency for Israel, are antisemitic acts against all of us.

We reiterate our call to all of our brothers and sisters still remaining in Russia and able to leave the country, to do so.