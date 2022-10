Juhász Dániel;

2022-10-29 13:00:00

„A focializmust építjük, nem a jövőt?” – Fénymásolni sem szabad, a 18-20 fokot viszont ellenőrizni akarja a tankerület az iskolákban

Miközben az Orbán-kormány rendeletben írta elő, hogy egyes sportlétesítményekben mégsem kell betartani a 18 fokos fűtési korlátozást (lehet ennél melegebb is), az oktatási-nevelési intézményeknek továbbra is takarékoskodniuk kell az energiával és más kiadásaikkal.

Lapunk értesülései szerint például egy budapesti speciális szakiskolában nemrég arról tájékoztatták a szülőket, hogy az intézményben sem a tanárok, sem a diákok nem használhatnak töltőket, ezért reggel még otthon ellenőrizzék, telefonjaik fel vannak-e töltve. A mikrosütőt sem használhatják, ezért az otthonról hozott étel melegítésére sincs lehetőség.

Ezen felül több más intézményhez hasonlóan 35 percesek lesznek a tanórák november 7-étől, a tanszoba pedig délután négy óra helyett háromig tart - így rövidebb ideig kell fűteni.

– háborodott fel a rendeletmódosítás hallatán Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Bár a fűtési korlátozásról szóló rendelet általános iskolák esetében legalább 20, középiskolákban legalább 18 fokot ír elő télen, Totyik Tamás szerint szinte valamennyi tankerületi központban és szakképzési centrumban fűtési maximumként értelmezik a megadott határértékeket, ezt bizonyítja több tájékoztató levél is, amit intézményvezetőknek, pedagógusoknak küldtek a fenntartók.

De nemcsak a rezsin kell spórolni: mint a Népszava megírta, a tankerületi központokban az eszközbeszerzést is korlátozták, illetve külön engedélyhez kötötték október végig. A PSZ-hez legutóbb több iskolából is érkezett jelzés arról, hogy a fénymásolással is takarékoskodniuk kell, mert nem kapnak fénymásolópapírt. - Ehelyett hőmérőket küldtek ki az intézményeknek, hogy ellenőrizhessék, nehogy átlépjék a megengedett hőmérsékletet a tantermekben – mondta a PSZ alelnöke. Egy Bács-Kiskun megyei iskolában pedig a vécépapír fogyott el, amit a szülők felháborodását követően pótolt csak a tankerület.