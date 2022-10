P. L.;

Bezárt a sanghaji Disneyland, a látogatókat kizárólag negatív Covid-teszttel engedik ki

A Disneylandben azért talán elviselhető lehet a karantén.

Sajátos helyzetet idézett elő Kína zéró-Covid politikája, amikor is bezárta kapuit a sanghaji Disneyland, az akkor éppen ott tartózkodó látogatókkal pedig közölték, hogy nem mehetnek ki onnan, amíg nem mutatnak fel negatív koronavírus-tesztet - írja a BBC.

A lépést azt követően jelentették be, hogy a kínai nagyvárosban tíz koronavírusos esetet regisztráltak. A portál szerint nem ez az első eset, hogy Kína meglehetősen nehezen tartható zéró-Covid politikája miatt szokatlan helyekre zárnak be embereket. Sokan például nem hagyhatták el a munkahelyüket, de olyan is előfordult, hogy egyeseket az Ikea helyi üzletébe zártak be. A BBC ugyanakkor megjegyzi, a Disneylandben rekedtek most annyival vigasztalódhatnak, hogy a játékokat nem állították le, így azok a karantén ideje alatt is használhatók. Ennek ellenére azért nem maradt bent mindenki szívesen, a kínai Weibo közösségi oldalon olyan felvételek keringtek, melyek tanúsága szerint a bejelentést követően az emberek a kijárathoz rohantak, de már zárva találták azt. Természetesen be sem léphetett már senki. A vidámpark környékén egyébként az utcákat is lezárták.

A vonatkozó kormányhatározat arról is rendelkezik, hogy azoknak, akik csütörtök óta látogatták a Disneylandet, három egymás követő napon három negatív koronavírus-tesztet kell produkálniuk. A park újranyitásának időpontja még nem tisztázott, de a sanghaji Disney azt közölte, hogy a megvásárolt jegyek hat hónapig érvényesek, vagy visszatérítik az árát.

A vidámparkot mindössze két nappal azután zárták be, hogy a Covid-intézkedéseknek megfelelően csökkentett kapacitással ismét megnyitották. A BBC megjegyzi, nem ez az első eset, hogy bezárják a sanghaji Disneylandet, tavaly novemberben például 30 000 ember rekedt bent, miután a hatóságok elrendelték, hogy a kontaktkutatás részeként mindenkit tesztelni kell.

A kínai vezetés meglehetősen szélsőségesnek számító Covid-politikája egyre népszerűtlenebb az országban, ennek ellenére Hszi-Csin-ping kínai elnök október elején még mindig arról beszélt, hogy ebben nem lesz enyhülés. Pedig a lakosságon kívül a gazdaság is jócskán megsínyli ezt, a június végéig tartó három hónapban Kína 2,6 százalékos GDP-csökkenést könyvelt el az előző negyedévi adatokhoz képest.