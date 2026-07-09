Felszólította a volt köztársasági elnököt, hogy szedje össze a bátorságát, hiszen mégiscsak ő a csornai Charles Bronson.
A szerelvény nem a megfelelő helyen kanyarodott le. Végül 45 perc késéssel érkeztek meg úticéljukhoz a már eddig is „Miki egér parlament” gúnynéven emlegetett intézmény munkatársai.
A Disneylandben azért talán elviselhető lehet a karantén.
Természetesen közpénzből. A munkát Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége nyerte el.
Helyi lakosok ezreit látják majd el védőoltással „a világ legboldogabb helyén”.