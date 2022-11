nepszava.hu;

Országos Bírói Hivatal;Varga Zs. András;David Pressman;

2022-11-01 13:22:00

Nem tetszik a Kúria elnökének, hogy két magyar bíró megbeszélést folytatott az amerikai nagykövettel

Varga Zs. András azt hangoztatta, a nagykövetek politikai szereplők, ráadásul sérelmezte, hogy előzetesen nem tudott a találkozóról.

Visszatetszőnek tartom azt a kísérletet, hogy az Országos Bírói Tanács (OBT) az egyes tagjainak közfelháborodásra okot adó viselkedését valótlan és sértő tartalmú közlemény kiadásával kísérelje meg kendőzni - jelentette ki közleményében a Kúria elnöke.

A bírói tapasztalat nélkül megválasztott Varga. Zs. András – korábban Polt Péter legfőbb ügyész helyettese – azt követően állt elő meglátásaival, hogy az OBT megvédte két tagját, Vasvári Csabát és Matusik Tamást, amiért találkoztak David Pressman amerikai nagykövettel. A találkozás hírére a Fidesz-közeli sajtó egyből nekiesett a két bírónak mondván, politizálnak, amiért találkoztak a nagykövettel. Korábban, amikor Szájer József felesége, Handó Tünde mint az Országos Bírósági Hivatal vezetője 2018-ban, valamint a Kúria korábbi elnöke, Darák Péter találkozott az akkori nagykövettel ez nem jelentett gondot. Más kérdés, hogy akkor Donald Trump volt hivatalban.

A Kúria elnöke azt hangoztatta,

Azzal folytatta, a követek és nagykövetek politikai szereplők. Hivatalos elnevezésük: „rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter”, illetve „rendkívüli és meghatalmazott nagykövet”. A végrehajtó hatalom részeseiként saját országuk elnökének, miniszterelnökének vagy külügyminiszterének utasítására járnak el. Emellett a Kúria elnökét sem kinevezik, hanem az Országgyűlés választja. A Kúria elnöke jelezte, hogy az OBT november másodikai ülése alkalmat adna az események megvizsgálására és megvitatására.

Nem ez az első eset, hogy Varga Zs. András alig burkoltan a Fidesz mellett érvel a nyilvánosságban. Mint lapunk is beszámolt róla, a választási kampányban ő is elítélte az ellenzék alkotmányozási elképzeléseit, ugyanakkor sem most, sem korábban nem szólalt fel, hogy magyar bírókat az ötvenes évek propagandájának színvonalán támadja a kormánypártok által irányított nyilvánosság.