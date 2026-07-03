Alkotmánysértések baljós árnyai

Lassan egy rémdrámába forduló szappanoperára kezd emlékeztetni fülkeforradalmi igazságszolgáltatásunk nagy találmánya: a törvényileg illetékes bíróságok helyett az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által kijelölt bíróságokhoz történő perkijelölések-peráthelyezések ügye. A peráthelyezéseket hivatalosan a bíróságok tehermentesítésével, az egyenletesebb teherelosztás céljával igazolták. A nemes szándék mögött azonban sokakban inkább az igazságszolgáltatás politikai befolyásolásának a gyanúja merült fel. Ezt a gyanút erősítette a peráthelyezések politikai környezete, a megoldás jogilag aggályos volta és nem utolsósorban erről vallottak a rideg számok is.