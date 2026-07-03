Hanem a szavazáson résztvevő bírák kétharmadáé.
Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan meddig.
A köztársasági elnök Jakabovits Pétert felmentette tisztségéből.
Az NAIH határozata is csak kerülő úton juthatott nyilvánosságra.
Varga Zs. András azt hangoztatta, a nagykövetek politikai szereplők, ráadásul sérelmezte, hogy előzetesen nem tudott a találkozóról.
Óriási megbízást húzott be az állami tendereken jól futó S-System Service Kft., éveken át ők biztosítják majd az Országos Bírósági Hivatal épületeit.
Marad az Országos Bírói Hivatal elnöke.
Első fokon még Handó Tünde visszaélését állapította meg a bíróság, amiért lényegében magyarázat nélkül dobott vissza álláspályázatokat. A másodfok úgy döntött, be sem lehetett volna perelni a hivatal elnökét.
Nem érkezett érdemi észrevétel a megadott határidőig Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökétől az Országos Bírói Tanácshoz (OBT) az OBT által február 6-án tárgyalt jelentésre - derült ki a Tanács szerdai ülésének összefoglalójából.
Folyamatosan támadja az őt felügyelni hivatott Országos Bírói Tanácsot és annak tagjait Handó Tünde a testület szerint. Most költségvetés nélkül kénytelen működni az OBT.
A bírói függetlenséget semmi sem veszélyezteti Handó Tünde szerint: még az sem, ha egy kormány által kinevezett bírói kar dönt a kérdéses választási ügyekről, és az államtitkok minősítéséről.
Nem először minősített eredménytelennek bírói vezetői pályázatot az OBH elnöke a múlt héten. Orbán bizalmasa gyakran él jogkörével, így a neki és a kormánynak tetsző személyek kerülnek pozícióba.
Lassan egy rémdrámába forduló szappanoperára kezd emlékeztetni fülkeforradalmi igazságszolgáltatásunk nagy találmánya: a törvényileg illetékes bíróságok helyett az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által kijelölt bíróságokhoz történő perkijelölések-peráthelyezések ügye. A peráthelyezéseket hivatalosan a bíróságok tehermentesítésével, az egyenletesebb teherelosztás céljával igazolták. A nemes szándék mögött azonban sokakban inkább az igazságszolgáltatás politikai befolyásolásának a gyanúja merült fel. Ezt a gyanút erősítette a peráthelyezések politikai környezete, a megoldás jogilag aggályos volta és nem utolsósorban erről vallottak a rideg számok is.