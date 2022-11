A Twitteren nevette ki a nagykövet Schmidt Máriát, aki szerint Németország megszűnt létezni

Á. Z.;

Németország;Magyarország;nagykövet;Schmidt Mária;hülyeség;

2022-11-01 17:03:00

Kiderült, hogy Németország köszöni, egész jól elvan.

„Egy pillanatig aggódni kezdtem, amikor Schmidt Mária azt mondta, hogy Németország megszűnt létezni, szóval felhívtam a férjemet Berlinben, és nézzétek, még itt vagyunk” – írta kedd délutáni tweetjében maró gúnnyal Julia Gross, Németország budapesti nagykövete, azután, hogy a Terror Háza főigazgatója nemrég elejtett egy megjegyzést arról, Németország szerinte megszűnt létezni.

A misszióvezető videóbeszélgetésben hívta fel a férjét, aki a berlini Bergmannstrasse és a Zossenerstrasse sarkáról jelentkezett be. Elmondta, elég nagy a nyüzsgés, vég nélkül jönnek az emberek, és a változékony idő ellenére tele vannak a kávézók, az üzletek. „Csak annyit tudok mondani, hogy akinek halálhírét keltik, az sokáig fog élni. Üdvözlet Berlinből Budapestnek” – zárta a bejelentkezést Julia Gross férje.

I was getting worried for a second when Mária Schmidt claimed Germany had ceased to exist. So I called my husband in Berlin and – hey, we´re still there! pic.twitter.com/Uqehy0r5D3