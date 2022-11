MTI-Népszava;

2022-11-02 11:43:00

„Megőrzi az erkölcsi és társadalmi értékeket” – a szerb ortodox pátriárka után az örmény katolikus vezető is kitüntette Orbán Viktort

A magyar miniszterelnök és helyettese trófeákként mutathatják föl a keleti országok egyházi elismeréseit.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelita kolostorban fogadta XXI. Rafael Péter örmény katolikus pátriárkát, aki átadta a magyar kormányfőnek a Szent Kereszt Hálaérem kitüntetést – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A pátriárka méltatása szerint Magyarország és személyesen Orbán Viktor értékes támogatást nyújt az elnyomott és üldözött keresztényeknek világszerte.

Köszönőbeszédében Orbán Viktor Szent István király gondolatait idézte fel, aki – fiához, Imre herceghez írt – Intelmek című művében „már ezer évvel ezelőtt kiemelten fontosnak tartotta, hogy a magyar állam mindenkor támogassa, segítse a kereszténységet és az egyházat”. Az örmény apostoli egyház keleti, a Katolikus lexikon szerint úgynevezett gregoriánus egyház, amelynek székhelye Libanonban, Bejrút mellett van.

A „kereszténybarát” kormányfő az elmúlt időszakban különösen keresi a keleti egyházak kegyeit, legutóbb,– amint arról a Népszava is beszámolt – szeptember elején fogadta a Karmelita kolostorban Porfirije szerb ortodox pátriárkát, aki a látogatás során átadta a magyar miniszterelnöknek a Szent Száva Érdemrend arany fokozatát. Az ortodox egyházi vezető is dicsőitette Orbánt, akiről azt mondta, hogy „egyedülálló államférfi Európában, aki harcol Európa lelkéért, és akinek a szavára más népek, így a szerbek is odafigyelnek”.

A folyamat nem állt meg, a magyar kormányfő helyettese, Semjén Zsolt egyenesen a háborúpárti orosz ortodox egyházfőtől, Kirill pátriárkától vehette át, ahogy átadója nyomatékosította „megérdemelt” kitüntetését, a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát.

Lapunk ekkor felidézte, hogy az ukrajnai háborút nyíltan támogató Kirill pátriárkát az Orbán-kormány vétófenyegetése nyomán vették le az uniós szankciós listáról. Vélhetően az is a keresztényi szeretet megnyilvánulása lehetett, amikor Szijjártó Péter ugyanazon a napon a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki Geert Wilders holland szélsőjobboldali politikust.