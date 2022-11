P. L.;

2022-11-03 12:05:00

A GKI cáfolja Parraghot, nem az olcsó munkaerő a magyar versenyképesség alapja

Az iparkamara elnöke ismét nagy vihart kavart, a gazdaságkutató tételesen igyekezett cáfolni az állítását.

Nem elsősorban a munkaerő olcsóságából, sokkal inkább a termelékenységéből fakad Magyarország versenyképessége - reagált a GKI Gazdaságkutató Zrt. Parragh Lászlónak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökének korábbi állítására.

A GKI Magyar Hang részére elküldött állásfoglalása szerint a termelési költségek és a termelékenység alakulása együttesen alakítja a versenyképességet. Ez utóbbi részben az alkalmazott technológiától, részben az azt működtető emberektől, az ő képességeiktől, tudásuktól függ - jelezték, hozzátéve, a költségek között az iparban viszonylag alacsony a munkaerő súlya, ellenben a szolgáltatásban - ahol nagyobb az élőmunka igény - magasabb.

2020-ban a 322 ezer kettős könyvvitelt vezető magyarországi cég esetében 89,5 ezer milliárd forint volt a bevétel, ezalatt a személyi jellegű kifizetések ennek 11 százalékát, 9,9 ezer milliárd forintot tettek ki. A feldolgozóipari, elsősorban az autógyártó cégek esetében 6,8 százalékos volt a személyi jellegű ráfordítások aránya az árbevételhez viszonyítva, és a kormány által mostanában kedvelt akkumulátorgyártás esetében is csak 6,8 százalékos ez az érték, ami ráadásul később, a termelési kapacitás eléréséig várhatóan tovább mérséklődik majd - jelezték. A GKI szerint tehát a bérek szintje mellett sok más költségelem is hat az eredményességre, például a logisztikai költségek.

A gazdaságkutató továbbá arra figyelmeztetett, hogy a multik magyarországi tevékenységét főként az egyszerű összeszerelő tevékenységek, az alacsony szintű, jellemzően futószalag melletti betanított munkafolyamatok uralják, ami a költségek alakulására igen érzékeny, így válság idején könnyen leépíthetők és áthelyezhetők más országba.

A GKI közleménye szerint további problémát jelent, hogy hiányzik a hazai, jól képzett munkaerő, így egyre inkább külföldi munkaerőt hoznak be, például Szerbiából, Ukrajnából és Ázsiából. Ráadásul a kormányzati támogatás ellenére az elmúlt évtizedekben a GDP-termelésből jelentősen csökkent az ipar aránya, ellenben nőtt a szolgáltatásoké.

Azt is jelezték, hogy az Orbán-kormány akkora támogatást ad a multiknak, hogy az egy várható dolgozóra jutó közvetlen forrás 8-10 évre fedezi a teljes bérköltséget, vagyis ebben az időszakban a hazai munkaerő lényegében ingyen dolgozik a multinak. Ekkora pénzekből valószínűleg a magyar vállalkozások is tudnának legalább ennyi munkahelyet létrehozni, amik jobban megfelelnének a hazai piac adottságainak, magasabb magyar hozzáadott értéket tudnának képviselni. Ez azt is eredményezné, hogy nem kell Ázsiával versengeni az összeszerelő üzemekért és nem konzerválná Magyarország a nyugat-európaihoz képest alacsony béreket. Ehhez viszont jól képzett szakemberekre, és ezen keresztül az oktatás és a tudás megbecsültségére lenne szükség - szögezte le a GKI: