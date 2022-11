nepszava.hu;

Kína;Magyarország;rendőrség;Belügyminisztérium;Tompos Márton;

2022-11-03 19:36:00

A Momentum szerint megtalálták a budapesti kínai rendőrség összekötő tisztjét

Vang Tö-csing hét magyarországi kitüntetést kapott 2003 és 2018 között. A Belügyminisztérium korábban azt közölte, nincs tudomása kínai rendőri jelenlétről Budapesten.

A momentumos Tompos Márton állítása szerint megtalálták a Budapesten működő kínai rendőrség összekötő tisztjét, Vang Tö-csinget.

Mint arról nemrég a Népszava is beszámolt, egészen a közelmúltig két budapesti helyszínen is üzemelhetett úgynevezett kínai „szolgáltató állomás”, amelyeket jogvédők a kínai rendőrség illegálisan kihelyezett és a diaszpóra vegzálására is használt irodájaként azonosítottak.

Tompos Márton a Facebook-bejegyzésében azt írja, a kínai rendőrség által működtetett irodák ügyével kapcsolatban először a magyar rendőrséget felügyelő Belügyminisztériumhoz fordult, amely azt válaszolta, hogy „nincs tudomása Budapesten működő kínai rendőri jelenlétről”.

Mint azt a politikus megjegyzi, ez „azért érdekes”, mert egy bizonyos Wang Deqing a kínai médiában

Wang Deqing emellett Si Hszing Hung néven a Chan Wu Kung Fu alapító nagymestere, akiről már több mint egy évtizeddel ezelőtt is forgatott anyagot az RTL, illetve idén a CCTV – teszi hozzá.

Mint írja, a Belügyminisztérium „valahogy elfelejtette megemlíteni, hogy van náluk egy ilyen összekötő tiszt”. Még úgy is, hogy a „nagymester” életrajza szerint 2018-ban és 2016-ban is ők maguk tüntették ki. Plusz 2014-ben a Külügy, 2007-ben pedig a Gyurcsány-féle igazságügyi tárca. Összesen hét magyarországi kitüntetést kapott 2003 és 2018 között.

Tompos ezért újabb kérdésekkel fordult a Belügyhöz, „hátha most már rémlik nekik valami”.