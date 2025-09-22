Tordai Bence Macskás Fadísz feliratú pólóban sorolta fel a fideszes pedofilügyeket Orbán Viktor előtt

A Párbeszéd parlamenti frakcióvezetőjének felszólalását Kövér László házelnök rágalmazónak és alpárinak nevezte, de szerinte az ellenzéki politikus ezt nem sokáig teheti, ahhoz viszont az Istent és a választók többségét hívta segítségül, hogy a fideszesek folytathassák, amit eddig.