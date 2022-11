P. L.;

Szabó Bálint feladta magát a rendőrségen

Az ügyészség a képviselő elmeorvosi megfigyelését indítványozta.

Amint arról tegnap este lapunk is beszámolt, elfogatóparancs alapján körözött személyként szerepel a rendőri nyilvántartásban a Szegeden független önkormányzati képviselőként tevékenykedő, hosszú ideje botrányokat halmozó Szabó Bálint. A politikus még tegnap este fel is adta magát a rendőrségen egy élő Facebook-bejelentkezés keretében, amit a hvg.hu vett észre.

A videóban Szabó Bálint azt mondta, barátaitól értesült a körözésről, noha más eljárások miatt hetek óta nyomkövetőt visel a lábán és a telefonszámát is ismerik. A közvetítés szerint Szabó Bálint több rendőrségen is megpróbálta magát feladni, beszélt a Csongrád-Csanád megyei, a Pest megyei és a kecskeméti kapitányságok diszpécsereivel is, végül Gödöllőre szállították, de ez csak egy későbbi, este 11 óra után közzétett Facebook-bejegyzésből derült ki, az élő bejelentkezés alatt még nem értek ki a helyszínre a hatóságok.

A körözést közérdekű üzem megzavarása miatt adták ki Szabó Bálint ellen, egy hónapja azonban hatóságok félrevezetése miatt is vádat emeltek ellene. Beszámolója szerint hivatalos személy elleni erőszak és közlekedési bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, pénteken kapott idézést erről november 11-ére a Budapesti Központi Kerületi Bíróságra. Szabó Bálint elmondása alapján az is kiderült, hogy az eljáró ügyészség 30 napos megfigyelést indítványozott a képviselő esetében az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben. A politikus hozzátette, egészséges, épelméjű, „nem fogja magát hagyni”. Úgy vélte, nem tudnak bűncselekményt rábizonyítani, ezért akarják hülyének beállítani az egész ország előtt.