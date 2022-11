nepszava.hu;

média;Fürjes Balázs;Baranyi Krisztina;Pesti Srácok;

2022-11-06 12:36:00

„Az ötvenhatosokat meggyalázó névbitorlással Pesti Srácoknak nevezett oldal a szennymédia iskolapéldája” - Baranyi Krisztina visszaírt Fürjes Balázsnak

A Miniszterelnökség államtitkára szombati nyílt levelében arra kérte a polgármestert, vizsgálja felül „a vélemény- és szólásszabadságot, a sajtó szabadságát korlátozó” álláspontját, amiért nem nyilatkozik a portálnak.



„A »vélemény- és szólásszabadság korlátozásának« vádját őszintén szólva egyáltalán nem értem: senkit nem akadályoztam meg véleményének artikulálásában, erre nem is lett volna lehetőségem. A sajtó szabadságát pedig - az Ön állításával szemben - éppen hogy megvédeni igyekeztem. És most ugyanerre biztatom Önt is” - jelentette ki Baranyi Krisztina abban a nyílt levélben, amelyet vasárnap tett közzé.

Az ügy előzménye a Miniszterelnökség államtitkárának szombati megnyilvánulása volt. Fürjes Balázs ugyancsak egy nyílt levélben kritizálta, amiért a kerületvezető az ATV pénteki adásában nem volt hajlandó válaszolni a Pesti Srácok munkatársának kérdéseire.

Baranyi Krisztina ennek kapcsán megjegyezte, a kormánypárti nyilvánosságban különösen elterjedt nézet, hogy minden sajtótermék valamelyik politikai erőhöz tartozik, valójában mindegyik a politikai küzdelem eszköze. Ezt a narratívát hamisnak és megtévesztőnek tartja, „amely alapján Ön a sajtó és így a nézők, olvasók megsértését látja akkor, amikor úgy döntök, hogy pártpropagandistáknak és főleg szennymédiának nem nyilatkozom.”

Kifejtette, nem a különböző világnézetű orgánumok, hanem a sajtó és az agitprop-eszközök között van a határ. Hozzátette, az MTVA helyett közszolgálati tevékenységet is folytató, leginkább talán liberálisnak mondható Telex vagy 444, a jobboldali Magyar Hang vagy Válasz Online, a progresszív baloldali Partizán vagy Mérce, az óvatosan kiegyensúlyozott RTL Klub, a HVG, a 24.hu, a Magyar Narancs és más lapok, oldalak is mind a szabad sajtó képviselői. Azt javasolta Fürjes Balázsnak, nézze meg, hogyan számolnak be ellenzéki politikusok, pártok hibáiról, gyengeségeiről. Egyikkel sem értek egyet minden kérdésben, ők végképp nem egymással, de ez nem változtat a státuszukon és így a viszonyunkon sem: ha kérdeznek, akkor válaszolok, ami választott vezetőként munkaköri kötelességem is - tette hozzá.

A polgármester kijelentette,

Már csak azért is, mert második helyen áll a vesztett sajtóperek tekintetében. Meglepődését fejezte ki, amiért Fürjes Balázs „a szennymédia védelmében emel szót”. Ezt követően azzal a javaslattal élt, hogy „csak olyan orgánumokat kezeljünk sajtóként, kizárólag azokkal a valódi újságírókkal álljunk szóba”, amelyik érdemi kérdéseket tesz fel Orbán Viktornak a putyinista Oroszországgal kialakított viszonyáról, a pedagógusok követeléseiről és helyzetéről, vagy a tervezett Fudan beruházás indokoltságáról. „Nekik viszont mindig álljunk rendelkezésükre. Kezdeményezzük együtt, kormánypárti és ellenzéki politikusként, hogy csatlakozzon hozzánk valamennyi politikus, védjük meg együtt a magyar sajtót!” - fogalmazott Baranyi Krisztina.