Á. Z.;

oktatás;Orbán-kormány;nagykövet;interjú;Navracsics Tibor;bíró;pedagógus-béremelés;árstop;

2022-11-08 10:05:00

Navracsics Tibor szerint már szerdán döntés születhet az újabb élelmiszerek árstopjáról

Az amerikai nagykövet „szerencsétlen lépést” tett, amikor találkozott az OBT két bírájával.

Valószínűleg igen – mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hétfőn az ATV Szigorlat című műsorában a kérdésre, hogy születhet-e döntés akár már szerdán az új élelmiszerárstopról. A politikus hozzáfűzte, minden kormányülés elején áttekintik az inflációs helyzetet. Többször szóba került, hogy maximalizálni kellene olyan élelmiszerek árát, amelyeket itthon is előállíthatók, és amelyek árváltozásai jelentős mértékben hozzájárul az infláció növekedéséhez.

A felvetésre, hogy a tojás szerepelni fog-e az érintett élelmiszerek között, Navracsics Tibor azt válaszolta, „meglátjuk”, nem ő az előterjesztő, azok a kollégái fognak dönteni, akik ehhez jobban értenek. Nehéz időket élünk – ismerte el. Bevallása szerint ő is szembesül az emberek hangulatával és az infláció hatásaival is.

Navracsics Tibor beszélt a magyarországi pedagógusok helyzetéről is, megerősítve, hogy az Európai Bizottsággal körvonalazódó megállapodás szerint béremelésre 1200 milliárd forintot szánnak, amelyből hozzávetőlegesen 630-650 milliárd lenne uniós pénz. Így érné el a tanárok fizetése 2025-re a diplomás átlagbérnek 80 százalékát. Szerinte ezek a számok „nagyjából” megállják a helyüket, de a tárgyalások még nem értek véget. Abban „politikailag” nem lát kivetnivalót, hogy a pedagógus szakszervezetek a diákszervezetek képviselőivel brüsszeli útra indultak tárgyalni az Európai Bizottság Bizottság tagjaival, fenntartásai csak azzal szemben vannak, ha gyerekeket, középiskolásokat visznek el tüntetni. Ha tárgyalni akarnak, tárgyaljanak, mindenkinek az a célja, hogy alá lehessen írni azokat a megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik a béremelést – mondta.

Az ATV műsorában a minisztert kérdezték David Pressman amerikai nagykövet illetve az Országos Bírói Tanács két tagja, Matusik Tamás és Vasvári Csaba bíró fideszes körök által sokat támadott találkozójáról is, amelyről úgy nyilatkozott, az igazságszolgáltatás független, ő ebbe nem szól bele, de az amerikai nagykövet részéről „szerencsétlen lépésnek” tartja. Szerinte David Pressmannak misszióvezetőként át kellett volna gondolnia, hogy akkor, amikor az Európai Bizottság az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggodalmait hangoztatja, megfelelő-e, hogy mielőtt találkozik vezető kormányzati politikusokkal, két bíróval ül le tárgyalni. Más az Országos Bírósági Hivatal vezetőjével és más praktizáló bírákkal találkozni, akik amúgy is általában a hírekben szerepelnek – intézte el a felvetést, hogy David Cornstein volt amerikai nagykövet is találkozott Handó Tünde volt OBH-elnökkel.