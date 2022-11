Rónay Tamás;

Németország;háború;energiaválság;

2022-11-10 10:09:00

Távolról sem fenyegeti „Armageddon” a német gazdaságot

Már a lakosságnál is egyre csökken a borúlátóak aránya. Azért a neheze még hátravan, figyelmeztetnek politikusok.

Miközben itthon a kormánypárti sajtó apokaliptikus jövőképet vázolt fel Németország számára, fűtetlen lakásokkal, nélkülöző emberekkel, ugyan még messze a tél vége, de az országban valamelyest derűsebben néznek az emberek a jövőbe. Az enyhe tél, a több európai országhoz – különösen a baltiakhoz és Magyarországhoz képest – alacsonyabb infláció, s a termelés váratlan szeptemberi növekedése miatt minden jel szerint az erős lábakon álló német gazdaság gond nélkül túléli az elkövetkező néhány hónapot, ami a kormány azon intézkedéseinek is köszönhető, amelyekkel jelentősen enyhíti az egyéni felhasználók és a vállalatok energiaterheit.

A legváratlanabb adat az volt, hogy az infláció és az anyaghiány által sújtott német vállalatok szeptemberben növelték termelésüket. Az ipar, az építőipar és az energiaszolgáltatók együttesen 0,6 százalékkal többet állítottak elő, mint az előző hónapban, derült ki a szövetségi statisztikai hivatal hétfőn közzétett adataiból. Szakértők csak 0,2 százalékos pluszra számítottak, miután augusztusban a termelés 1,2 százalékkal csökkent.

Ez ugyan még nem feltétlenül jelent gyökeres fordulatot, intenek óvatosságra a közgazdászok, de a hangulatnak jót tesz. „Az új megrendelések visszaesése és a hónapok óta rosszabbodó üzleti klíma azonban továbbra is recesszióra utal a téli időszakban” – mutatott rá Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza. "Ez azonban valószínűleg nem lesz olyan súlyos, mint a koronavírus-válság idején, a jól feltöltött gázkészleteknek köszönhetően valószínűtlenné vált, hogy a gáz adagolására lenne szükség” – tette hozzá.

A német gazdaság erejét az is jelzi, hogy 2021 szeptemberéhez képest a termelés 2,6 százalékkal volt magasabb. A nyár egészét tekintve az előző negyedévhez képest 0,5 százalékos növekedésről számoltak be. „A következő hónapokra vonatkozó kilátások azonban továbbra is borúsak” –közölte a berlini gazdasági minisztérium, mivel a kereslet érezhetően csökken.

Míg az ipar 0,7 százalékkal növelte termelését szeptemberben, addig az energiaszektor – az augusztusi erős mínusz után – 1,7 százalékkal bővült. Az energiaigényes ágazatok termelése azonban az előző hónaphoz képest 0,9 százalékkal, az egy évvel korábbihoz képest pedig 9,7 százalékkal csökkent. "Az adott körülményekhez képest azonban ez nem volt rossz adat" – vélekedett Jens-Oliver Niklasch az Landesbank Baden Württemberg (LBBW) munkatársa. Sokan a német kormány energiafékkel kapcsolatos intézkedéseinek pozitív hatásaiban is reménykednek – mutatott rá Thomas Gitzel, a Verwaltungs- und Privat-Bank Bank vezető közgazdásza a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. "Ha az ipari vállalatoknak kedveznek az alacsonyabb áram- és gázárak, az pozitív hatással lehet a termelés alakulására a következő évben” – tette hozzá, s mint modnta, az ismét jobban működő ellátási láncok is az utolsó negyedévben kedvező hatást gyakorolnak majd.

Ezek a hírek a lakosságra is pozitív hatást gyakorolnak. Németországban egyre kevesebben számítanak télen gázhiányra. Ez derült ki a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung megbízásából az Allensbach Intézet által végzett felmérésből. A közvélemény-kutatás szerint miközben augusztusban a válaszadók 52 százaléka azt feltételezte, a következő télen nem lesz elegendő gáz Németországban, és a gázfogyasztást korlátozni kell, októberre ez az arány 36 százalékra csökkent.

Christian Lindner német pénzügyminiszter szombaton a Wirtschaftswoche című lapban megjelent vendégcikkében ugyanakkor tartósan magas energiaárakra készítette fel a lakosságot. „Előre látható, hogy az energiaárak középtávon nem fognak visszaesni a válság előtti szintre” – írta az szabad demokrata FDP politikusa.

Válság annak ellenére sem várható a gázellátásban, hogy jelenleg átlagosan valamivel több gázt vesznek ki a német gáztárolókból, mint amennyit felvesznek. "Először tapasztalunk enyhe mínuszt a német gáztárolóknál" – írta a hétvégén a Twitteren Klaus Müller, a Szövetségi Hálózati Ügynökség elnöke. Hozzátette, az összes német gáztároló együttes szintje csütörtökön 0,03 százalékkal 99,26 százalékra csökkent. A töltöttségi szinteket a rendszer mindig késleltetve jelzi. "Rengeteg gázt tároltunk, de a tél sokáig eltart” – figyelmeztetett Müller. A hiány elkerülése érdekében Németországnak spórolnia kell a gázzal, cseppfolyósított földgáz-terminálokat kell építenie és biztosítania kell az infrastruktúrát, mutatott rá.

Új gázszolgáltatók is biztosítják Németország ellátását. Az állam Franciaországból például október közepe óta összesen mintegy 1600 gigawattóra földgázt kapott, derül ki a Szövetségi Hálózati Ügynökség adataiból. Németország a múlt csütörtökig napi 34 és 111 gigawattóra közötti mennyiséget kapott földgázból. A gáz a két ország közötti egyetlen összekapcsolási ponton keresztül áramlik a Saar-vidéki Gersheim-Medelsheimet érintve. Összehasonlításképpen, ugyanebben az időszakban naponta mintegy 1460 gigawattóra földgáz áramlott Norvégiából Németországba.

Előzőleg a német gáztárolók töltöttségi szintje tovább emelkedett. A Szövetségi Hálózati Ügynökség azonban már pénteken bejelentette, hogy hamarosan megkezdődik a „kivonási szakasz”, azaz a gáztelítettség csökkenése. Ugyanakkor az energiaipari törvény szerint február elején a töltöttség nem eshet 40 százalék alá.

Az is pozitív hír, hogy továbbra is lassú esés tapasztalható a gáz árában a holland TTF gáztőzsdén. A hét elején egy megawattóráért valamivel több mint 109 eurót adtak. Bár az ár tegnapra 117 euróra visszaemelkedett, ez elenyésző az augusztus 26-i 350 eurós csúcshoz képest. A gázellátással kapcsolatos aggodalmakat az enyhe időjárás és a bőségesen feltöltött tározók enyhítik, s az árképzést nyilvánvalóan az Európai Bizottságnak az energiárak mérséklésére vonatkozó elképzelései is kedvezően befolyásolták.