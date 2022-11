P. L.;

tájékoztató;szobor;Marosvásárhely;Hunyadi János;

2022-11-10 17:49:00

Most éppen az zavarja a román szélsőjobboldalt, hogy egy marosvásárhelyi Hunyadi János-szobron nem csak román nyelven van tájékoztató

Dan Tanasă legnagyobb bánatára magyar, angol, sőt, latin nyelvű szó is található a műalkotásnál.

Július végén mellszobrot avattak Hunyadi Jánosnak a marosvásárhelyi várban, a műalkotást – írja a Főtér – Bocskai Vince szobrászművész készítette. A szobor talapzatára latinul írták fel a XV. századi híres kormányzó, erdélyi vajda és hadvezér nevét (Iohannes de Hunyad), vélhetően a nemzetiségi villongásokat elkerülendő, de így sem sikerült.

A Székelyhon szerint ugyanis a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői már a szoboravatón megjelentek, akik piros-sárga-kék koszorút elhelyezve és román zászlót lengetve azt sérelmezték, hogy nem románul szerepel a név a talapzaton. Csakhamar a prefektus is jelezte elégedetlenségét, mire a művelődésügyi minisztérium szeptemberben kiadta az utasítást, hogy legyen ott román nyelvű tájékoztató. Ez egyébként amúgy is lett volna, Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester már korábban is jelezte, hogy a tájékoztató táblákat közzé fogják tenni a szobornál. A városvezető - aki egyébként történész is - azt is közölte, azért nem román nyelven szerepel a név a talapzaton, mert a Iancu de Hunedoara nevet csak a XIX. századtól kezdték használni (a román nacionalisták - a szerk.), a korabeli forrásokban pedig latin nyelven volt ismert a Magyar Királyság neves kormányzója.

November 3-án aztán utasítás érkezett a magyar nemzeti törekvések és szimbólumok lángpallosú ellenfelétől, az AUR-os Dan Tanasătól is, hogy más nyelvű tájékoztatót ne is tegyenek ki, csak románt. Csalódnia kellett: a szobor mellett mostanra magyarul és angolul is elolvasható, ki is volt Hunyadi János. Sőt, Soós Zoltán még egy válaszlevelet is küldött neki, miszerint a szobor dokumentációját a háromnyelvű tájékoztató táblával együtt hagyták jóvá a művelődésügyi minisztérium illetékes bizottságai.