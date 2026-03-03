Több mint egy tucatnyi erdélyi járja az anyaországi várost, kopogtatnak, adatokat gyűjtenek és szervezik március 15-re a Békemenetet.
A Demokratikus Koalíció tudni akarja, mennyibe kerül ez a magyar adófizetőknek.
Lejárt ugyanis az a 120 napos eltiltás, amit a román korrupcióellenes ügyészség indítványára a bíróság rendelt el az erdélyi város polgármesterével szemben.
Parajdra és Nagyadorjánba is ellátogat.
A vádhatóság közleményében az áll, Soós Zoltán 2021 és 2024 márciusa között közvetve többször is jogosulatlan előnyökben részesült, amelyek 1 009 764 lej értékű műtárgyakból álltak.
Jó a politikai korrektség? Hasznos a gendernyelvezet? Érdemes szembenézni önmagunkkal és az árnyékszemélyiségünkkel? Befogadjunk-e menekülteket? Kirúgjuk-e őket egy hónap múlva? Hol gyűlik fel a gyűlölet? Mindezen dilemmák a Karácsonyozzatok velünk, vagy ússzatok haza című színpadi mű kapcsán fogalmazódtak meg – amiket nem is haboztunk megosztani a Marosvásárhelyen született, már majd negyed százada Berlinben élő filmrendezővel, drámaíróval és színházi rendezővel, Kincses Rékával.
A politikus a Marosvásárhelyi Rádióban arról beszélt, hogy Orbán Viktor pártja csak szavazatmaximalizálásra használja az erdélyi magyarokat.
Marcel Ciolacu elviekben a kedélyeket csitítani (meg a magyar polgármester ellen kampányolni) ment a székelyföldi városba, de azért konzekvensen románnak nevezte az erdélyi magyarokat.
A marosvásárhelyi orvosok minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megmentsék.
A román csendőrség sovinizmusnak minősítette a magyarok területi-autonómiájának már a gondolatát is, amely sérti Románia szuverenitását.
Dan Tanasă legnagyobb bánatára magyar, angol, sőt, latin nyelvű szó is található a műalkotásnál.
A Maros megyei ügyészség szóvivője lapunknak megerősítette, hogy 13 kitöltött szavazólapról és néhány üres borítékról van szó.
Minden eddiginél jobban aláássa a bizalmat – így minősítette a Marosvásárhelynél szemétre dobott levélszavazatok ügyét László Róbert választási szakértő.
Az Egységben Magyarországért pártjai szerint egyértelműen csalt a Fidesz, míg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szervezett provokációt emleget.
A Marosvásárhely melletti szeméttelelepre hajított, részben felgyújtott levélszavazatok ügyében jogi lépéseket tervez az Egységben Magyarországért. A Fidesz szerint az ellenzék műve az egész.
Néhányon az is jól látható, hogy az ellenzéki koalícióra, de találtak olyat is, amelyik a Mi Hazánkra leadott voks volt
A Lázadni veletek akartam a marosvásárhelyi Yorick Stúdió felkavaró produkciója. A gyengeségeinkkel, a némaságunkkal szembesítő kíméletlen történet a Ceaușescu-diktatúra utolsó heteiben játszódik.
Az egyik ház kigyulladt, a lángok átterjedtek a szomszédos épületekre.
November közepén, három héttel a parlamenti választások előtt Bethlen Gábor-szobrot avattak Marosvásárhely főterén.
Lesz-e valaha mindebből végre egy életképes transzilván modell? Lesz-e egy olyan multikulturális minta, ami nem az elvegyülést, nem az asszimilációt, hanem a méltányos együttélést segíti?
Soós Zoltán nagy előnnyel nyert a párhuzamos szavazatszámlálás szerint.
Benedek István 71 éves volt.
Amikor utoljára láttam Hunyadi Mátyás kolozsvári szülőházát, az angol nyelvű felirat mást állított, mint a magyar.
Kazanyba indítanak gépeket a téli menetrendi időszaktól, Marosvásárhelyre pedig október végétől naponta közlekednek majd a cég Airbus A320-asai – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.
Juan és Kutelka a többhetes gyógykezelés után már jól van, és visszatért Bulgáriába, ahol nemsokára szabadon is engedik őket.
Egy székely szimbólumokkal díszített kétnyelvű tábla miatt akadt ki Marosvásárhely román alpolgármestere, aki nem „nem akarja Székelyfölddé változtatni” a November 7. negyedet.
A marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvény előzetes normakontrolljáról március 19-ére halasztotta a döntést a román alkotmánybíróság, írja az MTI.
A bukaresti szenátus döntő házként elfogadta szerdán a helyi hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet, írja az MTI.