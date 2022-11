Danó Anna;

egészségügyi reform;Magyar Orvosi Kamara;magánellátás;közellátás;

2022-11-10 11:50:00

Komoly ellátásbiztonsági kockázatokat lát az orvosi kamara Takács Péter javaslatcsomagjában

A köztestület csütörtökön tette közzé véleményét, miután szerdán Takács Péter személyesen is egyeztetett a MOK vezetőivel. Lapunk úgy tudja: a kormány e hónap közepén be is nyújtja a parlamentnek a kapcsolódó jogszabály-módosító csomagot.

A csütörtökön nyilvánosságra került hivatalos orvoskari álláspont szerint üdvözlik, de túlzottan centralizálónak tartják Takács Péter reformterveit. A MOK számára az egészségügy átalakítása csak komplex folyamatként értelmezhető, amelyben egyszerre történik a kapacitások, az irányítás és a működés átalakítása. S mindennek része a finanszírozás, a szakmai szabályok és az érdekeltségi rendszer újraszabályozása is. Megjegyzik: a csomag jó néhány érdemi területtel nem is foglalkozik, holott a köz- és a magánellátás viszonyának rendezése nélkül az ágazat problémái megoldhatatlanok. Például a rendelkezés hatálya nem vonatkozik

A testület véleménye szerint az egészségügy jelen erőforráshiányos állapotában (se elég pénz, se elég szakember nincs a betegek ellátására) a tervezet ütemezéssel és előkészítettséggel „az átalakítás egylépcsős bevezetése csak komoly ellátásbiztonsági kockázatok mellett valósítható meg.”

Egyebek mellett az átalakítás legnagyobb kockázatai közé sorolták az alapellátási ügyelet átalakításának tervét, valamint az egy megye egy kórházi rendszer kialakítását, amely a bújtatott, díjazás nélküli vezényelhetőséget is magával hozna.

Az állásfoglalásban kiemelték, hogy ugyan fontosnak tartják a teljesítménymérést, de az alapbér ehhez kapcsolt csökkentését nem tudják elfogadni.