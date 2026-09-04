Az állami rendszerben hónapokat kell várnia a vizsgálatokra, a magánban néhány napon belül fogadják – ha ki tudja fizetni. De valóban ugyanazt az ellátást kapja? Mi történik, ha a magánban gyorsan elkészül a lelet, a kezeléshez azonban már állami kórház kell? A Szike új adásában Vizi András gyermeksebész, aki a magánpraxisát feladva tért vissza az állami gyermektraumatológiára, valamint Kirschner András, a Swiss Medical alapítója vitatja meg: mit nyer és mit veszít a beteg attól, hogy Magyarországon ugyanaz az orvosi tudás két, nagyon eltérően hozzáférhető rendszerben működik.
Több mint 90 százalékuk továbbra is lát olyan szereplőket az orvostársadalomban, akiknek a túlzott hatalma és befolyása káros hatással van az egészségügy működésére. Ezek az orvosok gyakran irányítják a magánellátásba a betegeiket.
A Belügyminisztérium főosztályvezető-helyettese szerint a szakrendelőkben és a kórházakban iszonyatos káosz van.
A köztestület csütörtökön tette közzé véleményét, miután szerdán Takács Péter személyesen is egyeztetett a MOK vezetőivel.
A fizetős kezelést választók 70 százaléka így is csak egyszer jelent meg a szolgáltatónál.
Míg a közkórházaknak megtiltanák, hogy magánszolgáltatásokat végezzenek, addig a magánegészségügy átvehetne közfeladatokat az államiaktól. Kérdés, mire lesz elég a közfinanszírozás a jobb körülményeket biztosító magánintézményeknek.