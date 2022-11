Törő András;Varga Dóra;

„Nem kellene ekkora poklot csinálniuk” – csak kapkodják a fejüket a boltosok az új árstop miatt

Váratlanul érte a kereskedőket a kormány éjjel megjelent rendelete, amellyel azonnal hatósági árassá tette a burgonyát és a tojást. Lapunk a legtöbb üzletben még régi árakat talált délelőtt.

Ez már az új ár? – kérdezzük a tojásos pult felé intve a hazai élelmiszerlánc egyik budai üzletében a zöldségeket pakoló eladót. A férfi értetlenül mered ránk, majd kiböki: – Ez az ára tojásnak. Árstopos csak jövő héttől lesz.

Észrevételünkre, miszerint már csütörtök, azaz ma hajnaltól él a hatósági ár a tojásra és a krumplira is, odajön egy eladó hölgy is.

– A kormánynak inkább nem kellene ilyen brutálisan emelnie az árakat – jegyzi meg egy hirtelen fordulattal. – De hát éppen, hogy megtiltja az áremeléseket – vetjük ellene, mire rávágja: – De nem kellene ekkora poklot csinálnia itt.

Hosszas fejtegetésbe kezd arról, hogy ez a kormány, ahogy az előzőek is, tönkretette a magyar gazdaságot, ezért szálltak el az árak. Most tönkreteszik a termelőket is, ezért nem lehet most már cukrot sem kapni a boltokban. Kapva a szaván rá is kérdezünk: van-e most éppen kristálycukor? – Az éppen van, de a 2,8-as tejet ne keresse, az nincs, és nem is tudjuk, mikor lesz! A szárazáruknál első blikkre a cukornak és az olajnak is hűlt helye, de azután észrevesszük, a legalsó polcokon, legbelülre betolva ott árválkodik 2 kiló kristálycukor és 2 liter napraforgó olaj. Vinnénk is mindet, de sajnos nem lehet, az üzlet egy darabban maximalizálta a hatósági áras termékekből vásárolható mennyiséget. Közben a hangszórókból szóló rádió duruzsolja a fülünkbe: továbbra is küzd a magyar gazdaság a szankciós inflációval, csütörtöktől árstopos a tojás és a burgonya is…

A közeli kisboltban 110 forint a gyönyörű, L-es méretű, piacon beszerzett a tojás darabja. – Még nem hatósági áras? – kérdezzük, mire a tulajdonos hölgy azt mondja, még nem ért rá ezzel foglalkozni, és különben is csak hétfőtől él az újabb árstop. Neki is elmondjuk, hogy éjjel megjelent a kormányrendelet, miszerint már ma hajnaltól a szeptember 30-i áron kellene adni a tojást, és a burgonyát. – Akkor ezen megint bukunk. Szeptemberben 95 forintért adtam. Csak az a baj, hogy én is drágábban veszem. Mint a cukrot, meg az olajat. Már ha egyáltalán kapok – sorolja rezignáltan. – Miért nem azokon segítenek, akik tényleg bajban vannak?” – csattan fel azután hirtelen. – Most a táblát is újra kell csináltatnom. Már amiatt is megbüntettek volna, ha nem írom át rajta, hogy már december 31-ig él az árstop – bök az ajtóra kirakott laminált lapra, amely büszkén hirdeti, hogy a kormány jóvoltából mi minden lett hatósági áras.

– szól végül beletörődően a férjének.

Az egyik nemzetközi üzletlánc labirintusszerűen berendezett pesti boltjában viszont nyoma sem volt a tojásnak. Az eladó szabadkozva világosít fel: náluk most éppen nem kapható. „Egyik fajta sem?” – értetlenkedünk, mire csak bólogat. Más hatósági áras termékek is hiányoznak a polcokról: a 2,8 százalékos tej helyén 1,5 százalékosak sorakoznak, majdnem dupla áron. Cukorból egy szakadt zacskónyi sincs. A húshűtőben szintén csak az árcédula jelezi: itt időnként csirkemell is kapható1499 forintért. Krumpli viszont van, de árcédulája alapján mit sem tud az éjszaka megjelent rendeletről. Az eladók is csak vállvonogatva hárítanak: majd a központ megmondja, mikor és hogyan kell áttérni a régi árakra.

Egy másik multi boltjában viszont van árcsökkentett tej – akár 12-őt is el lehetne vinni –, csirkemell, cukor, tojás és burgonya is. A tojást 100 forint feletti áron kínálják, kivéve egy éppen akciósat, ami 89 forint – de nem az éjjeli rendelet miatt. Egy közlönyolvasó vásárló hiányolja is az árcsökkentést, de látva az eladók a tehetetlenséget, csak legyint, mondván, „úgysem lehet kiigazodni az árváltozások között”. Itt már tudnak az eladók is arról, hogy már él az árstop, de azt mondják: az árcédulát csak akkor írják át, ha a központból arra utasítás érkezik. Egy kétkilós kiszerelésű főznivaló burgonyát épp 100 forinttal lejjebb is áraznak szerdához képest, de a többi ára egyelőre maradt, ahogy volt.

Nem csoda, hogy a kereskedőket váratlanul érte a csütörtök 0 órától életbe léptetett új hatósági ár, hiszen szerdán még a kormány is egymásnak ellentmondó tájékoztatásokat adott. Gulyás Gergely kancellária miniszter a délelőtti kormányinfón azt mondta: csak az M-es tojás, és a kései burgonya lesz hatósági áras. Hogy pontosan mikortól, azt nem említette. Délután jött a Miniszterelnökség közleménye, miszerint az összes tojásra és étkezési burgonyára vonatkozik az árstop. Este háromnegyed 9-kor – tehát már a legtöbb élelmiszerüzlet bezárása után – adta ki az MTI-nek a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK), hogy már csütörtöktől életbe lép a hatósági ár a tojásra és a krumplira.

Egy óra múlva megjelent a Magyar Közlönyben az új rendelet is, amely a kihirdetését követő napon, azaz csütörtök 0 órától életbe is lépett. Eszerint a február 1-je óta hatósági áras kristálycukor, napraforgó étolaj, BL 55-ös búzaliszt, a csirkemell és -farhát, a sertéscomb, valamint a 2,8 százalékos UHT-tej mellett az újburgonya kivételével az étkezési burgonya, illetve a „Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból” származó friss tojás is árstopot kap. Előbbi hét termék ára még a tavaly októberi marad év végéig, a tojást és a burgonyát pedig - az üzletben vagy bevásárlóközpontban, illetve csomagküldő kereskedelem során – nem lehet drágában adni, mint idén szeptember 30-án. Ez alapján tehát a kistermelői piacra vagy a nagybani piacra nem vonatkozik az árstop: ezt már Gulyás Gergely és a KTK közleménye is jelezte.

Ha ezek az árak sem lelhetők fel, akkor a KSH szeptemberi átlagárát kell alkalmazni. A KSH adatai alapján a kései burgonya átlagára 352, a 10 darabos tojásé 723 forint volt szeptemberben. A kiskereskedelmi üzletláncokban azonban vélhetően ennél magasabb árakkal fognak találkozni ezentúl is a vevők, hiszen ezen boltok adatait gyűjtő Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint a szeptember 26-október 2-i héten a ketreces M-es tojás darabjának ára már 80, az L-esé 98 forint volt. A burgonya kilónkénti átlagára pedig 409 forintra rúgott szeptember végén.

A nagy üzletláncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) már szerda éjjel jelezte is: a reggeli üzletnyitásokra lehetetlen felkészülni az új árakkal, hiszen a rendelet kihirdetésének időpontjában az üzletek döntő többsége már bezárt, a dolgozók hazamentek. Az árváltozásokat ráadásul - bármilyen ok miatt - a vállalkozások központja rendeli el az üzletei számára, az árcédulák cseréje időigényes, mint ahogyan az online pénztárgépek átállítása is, amely a megfelelő nyugtaadáshoz elengedhetetlen. A kötelező tájékoztató feliratokhoz szükséges további rendelet pedig még nem jelent meg, holott azok elkészítése is időigényes – sorolta az OKSZ, a vásárlók megértését kérve.