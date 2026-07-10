A termelők panaszkodnak, mert az áremelkedés sem fedezi a költségeiket, ezért most azt kérik a fogyasztóktól, hogy magyar krumplit vásároljanak.
Azt nem tudni, hogy miért tároltak a zöldségből ipari mennyiséget.
A magyar termesztésű burgonya csak egy részét fedezi hazai fogyasztásnak, ráadásul mind a termőterület, mind a termésmennyiség csökken hazánkban.
Lehet, lehúzom a rolót, és befejezem ezt az egészet! Lassan már nem tudom az egy szem alkalmazottat fizetni, 12 órát pedig nem akarok lehúzni a boltban egyedül. De a kormány még mindig srófol rajtunk egyet, hátha egyszer beledöglünk! - fakadt ki a jobboldali érzelmű, korábban Fidesz-szavazónak számító boltos az egyik Eger melletti kis falu élelmiszerüzletében.
Váratlanul érte a kereskedőket a kormány éjjel megjelent rendelete, amellyel azonnal hatósági árassá tette a burgonyát és a tojást. Lapunk a legtöbb üzletben még régi árakat talált délelőtt.
Az infláció egyik motorja az élelmiszerek, azon belül is a zöldségek és egyes gyümölcsök árának a dinamikus emelkedése. Csökkent az export, a termőterület és a termelési kedv is a kertészeti ágazatban.
Az idényáras élelmiszerek ára az elmúlt egy évben több mint 20 százalékkal nőtt, a burgonya esetén pedig ennél is jóval nagyobb a drágulás. A francia áruházlánctól mostantól akár 1 szemet is kérhetünk.
A hazai fogyasztói kosárban az uniós átlagnál nagyobb súlyt képviselnek az élelmiszerek, melyek folyamatos áremelkedése az inflációt is meglódíthatja.
A kiskereskedelemben már 300 forint körül van a burgonya kilója. Alig 200 ezer tonnás az éves magyar krumplitermés, és az is csak január végéig tart ki.
Kártevőt azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy Romániából származó vetőburgonya szállítmányban, mivel a fertőzött gumókat nem szabad elvetni, a 10 tonnás tételt megsemmisítik - informál az MTI a Nébih közleménye alapján.
Ötszáz tonna étkezési és vetőmagburgonyát oszt szét országszerte a Magyar Református Szeretetszolgálat húsvét előtt. Eddig több megyében, mintegy 70 településen, legutóbb Kunmadarason osztottak ki adományt a szolgálat munkatársai - közölte a szervezet kommunikációs vezetője.
Hamarosan véget érhet a pénzromlás lassulása, az agrártermékek árának csökkenése. Az első figyelmeztető jel, a burgonya drágulása. Az alapvető élelmiszernek számító zöldségfélét már kis híján banán áron kínálják a piacokon. Hamarosan eláraszthatja Magyarországot az import zöldség. A drága élelmiszer elsősorban az alacsonyabb jövedelműeket sújtja.