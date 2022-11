Tölgyesi Gábor;

megtakarítás;rezsi;zárva tartás;Magyar Zene Háza;

2022-11-10 19:02:00

Jól muzsikál a Magyar Zene Háza, de hétfőnként majd zárva kell tartani

Igaz, aznap eddig sem voltak programok.

Hétfőnként eddig sem voltak programok a Magyar Zene Házában, az intézmény december közepétől hétfőnként zárva tart a téli időszakban – mondta el a Magyar Zene Háza intézményigazgatója, Horn Márton az intézmény csütörtöki sajtótájékoztatóján lapunk kérdésére, a Zene Háza miképp tudja elérni azt a 25 százalékos energiamegtakarítási célt, amelyet az Orbán-kormány az EU-s elvárásoknak megfelelően szeptember közepén előírt az állami intézményeknek.

– A régi intézményekkel szemben előnyben is vagyunk,

– mondta Horn Márton, aki a Népszava kérdésére azt is elárulta: a Zene Háza novemberre beharangozott, Kádár-kori történeti kiállításának megnyitója is azért csúszott januárra, mert vissza kellett fogni az intézmény költéseit.

Bár a Nekünk írták a dalt! című időszaki tárlat megnyitója csúszik, a Zene Háza állandó kiállításai folyamatosan teltházat vonzanak, és az intézmény eddig több mint ötszáz megrendezett programjára sem vetült az érdektelenség árnyéka: a megnyitása óta eltelt alig több mint tíz hónap alatt több mint nyolcszázezer látogatót fogadott az „intergalaktikus zenei központ” – miképp az intézményt Batta András ügyvezető igazgató nevezte a sajtótájékoztatón, aki szerint elképzelhető, a Zene Háza első éves születésnapján a látogatószám már az egymillió fölött járhat.

A különféle zenei műfajokat a jövő évben is több száz program képviseli a Zene Házában, amelyekre tematikus bérletek is válthatók. A teljesség igénye nélkül: itt koncertezik a kortárs brit jazz egyik legjobb zenekara, a Comet is Coming, ünnepli születésnapját a Korai Öröm és a Muzsikás zenekar, tér vissza a színpadra a legendás Gadó Gábor Francia Quartet, és fellép a Vágtázó Halottkémek is.

Az adventi időszakban Hieronymus Bosch Gyönyörök kertje című festménye elevenedik meg korabeli polifonikus kórusművek kíséretében a Hangdóm 180 fokos vásznán, majd a különleges tér első gyerekeknek szóló programjában Berg Judit Lengemeséje kel életre.

Mint elhangzott: a Magyar Zene Háza zenepedagógiai foglalkozásain a nyitás óta már több mint kétezer diák vett részt, jövőre e programok a tizedét látás- és hallássérült iskolás csoportoknak tartják fenn.