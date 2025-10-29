Ha egy átlagos tanuszoda nem működik hónapokig, az is óriási probléma. De ha egy fogyatékossággal élő gyermekek mindennapi sportolását biztosító uszodát zárnak be, az valóságos tragédia – hívta fel a figyelmet a helyzetre Tóth Endre.
A tankerület döntött a zárvatartásról de mindeddig nem adott rá magyarázatot, hogy miért.
Igaz, aznap eddig sem voltak programok.
Mint korábban megírtuk, 2018. január 12-én péntekre és 15-én hétfőre 2 napos munkabeszüntetést hirdetett a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete. Ennek eredménytelensége esetén február 15-16-án és 19-én, azaz csütörtökön, pénteken és hétfőn 3 napos sztrájk jöhet a polgármesteri hivatalokban, márciusban pedig már 4 napos tiltakozást terveznek. A választásokat megelőző hónapban 7-től 10-ig, vagyis szerdától szombatig csak halaszthatatlan anyakönyvi ügyek intézésére engednék be az ügyfeleket.
Ideje kasszát csinálni a vasárnapi zárva tartás hatásairól. A kormányzat mindenesetre nem sieti el a dolgot, aminek az lehet az oka, hogy a szakemberek szerint legfeljebb részben valósult meg az a szándék, hogy a multiktól a kisboltokba terelődjék át a forgalom.
Most is ugyanannyian ellenzik a boltok vasárnapi zárva tartását, mint amennyien a rendelkezés márciusi bevezetését megelőzően - derült ki az Ipsos Zrt. országos reprezentatív kutatásából.
A magyar kisvállalkozások helyzetbe hozására is hivatkozva vezették be a kereskedelemben a vasárnapi munkavégzés tilalmát. A vásárlók azonban a hét utolsó napján a kis üzletekben alig költenek, inkább a pénteken, szombaton a hipermarketekben tolonganak.
Nagyon derűlátó közleményben reagált a gazdasági tárca a kiskereskedelmi forgalom júniusi növekedése láttán. A szakemberek jóval óvatosabbak. A nyári forgalombővülés fő mozgató erői nemcsak a jövedelembővülés és a javuló foglalkoztatás voltak, hanem az online kasszák és a bevásárlóturizmus is.
Az Együtt - a Korszakváltók Pártja önkormányzati képviselői beadvánnyal fordulnak a települési önkormányzatokhoz, jegyzőkhöz, hogy minél több boltot minősítsenek át piaccá, hogy azok vasárnap is nyitva tarthassanak - ezt a párt elnöke jelentette be keddi, budapesti sajtótájékoztatóján. Az Együttnek hetven településen illetve fővárosi kerületben van önkormányzati képviselője.
Nagy vihart kavart Baldauf László a Heti Válasznak adott interjúja, amiben úgy fogalmaz: a tisztességesen leadózott jövedelméből arra költi mindenki a pénzét, amire akarja. Beszélt még arról is, hogy a Cooppal egy ideje nem jó a kapcsolatuk, „még a vasárnapi nyitva tartás korlátozása érdekében is nehezen tudtak összefogni”, amivel egyes vélemények szerint tulajdonképpen elismerte, hogy ők járták ki a kormánynál a vasárnapi boltzárat. A CBA-elnök Orbánról is véleményt formált, szerinte a miniszterelnök a XXI. század legnagyobb magyar politikusa.
Míg tavasszal többségben voltak a boltzár támogatói, május végén már a kormánypárti szavazók sem örültek neki, hogy zárva vannak az üzletek a hét utolsó napján - derült ki a Medián felméréséből.
Kaotikus állapotok uralkodtak a Balaton térségében az idei szezon első kánikulai vasárnapján: a bezárt üzletek előtt dühös turisták ezrei fordultak sarkon és illették a legkülönfélébb jelzőkkel a vasárnapi zárva tartást kitaláló kormánypártokat.
Az MSZP szerint áfacsalók célországává válhat Magyarország, ha a kormány nem csökkenti az élelmiszerekre vonatkozó általános forgalmi adót. Beke Károly, a párt országos elnökségi tagja vasárnap a fővárosban tartott sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy tulajdonképpen minden vasárnap "népszavazás a bezárásáról".
Új munkahelyeket teremt a kereskedelemben elrendelt kötelező vasárnapi pihenőnap, a kisboltok számára kedvező fordulatot hozott a rendelkezés - írta szerdai számában a Napi Gazdaság.
Az Országgyűlés mai ülésén tárgyalhatja utoljára a kedden elfogadni tervezett nyolc előterjesztést, köztük azt, amely a világörökségi területekre is kiterjesztené az üzletek kötelező vasárnapi zárva tartását, ugyanakkor a többi napon lehetővé tenné, hogy a jelenlegi reggel hat óra helyett már fél ötkor kinyithassanak a boltok.
Iskolapadba kell küldeniük saját családtagjaikat az élelmiszerkisbolt-tulajdonosoknak, ha a törvény adta lehetőségekkel élve nyitva akarnak maradni vasárnap is – hívja fel a figyelmet a blokkk.com kiskereskedelmi szakmai blog. A kormányban ugyanis senkinek sem tűnt fel, hogy van egy 2007-es rendelet, amely szerint csak szakképzettséggel rendelkező munkavállaló lehet az eladó - írja a nol.hu.
A felmérés szerint 62 százalék azt akarja, hogy nyitva legyenek vasárnap a boltok - írja a 444.hu.
A vasárnapi zárva tartást elrendelő törvény március 15-i életbe lépése óta erősödött ugyan a pénteki, szombati forgalom a plázákban, de még nem kompenzálja a vasárnapot - nyilatkozta Balatoni Judit, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének (MBSz) főtitkára.
A kis és közepes vállalkozásokat sújtja leginkább a kiskereskedelemben a vasárnapi munkavégzést tiltó törvény. Az Országgyűlés már tárgyalja azt a kormányjavaslatot, amely a világörökségi területeken is megtiltaná az üzletek vasárnapi nyitva tartását. Bejött a Spar számítása, az ÖMV-kutaknál mégis nyitva tarthatnak a boltok.
A Demokratikus Koalícióhoz tartozó képviselők törvényjavaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy vasárnap tilos legyen vadászni - jelentette be a párt szóvivője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy így a vasárnap nemcsak az emberek, hanem az állatállomány számára is a pihenés napját jelentené.
Az üzletek vasárnapi zárva tartása a webshopokra tereli a húsvéti játékvásárlókat - derül ki a játékkereskedő és importőr Formatex Kft. felméréséből.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) felkészült a vasárnapi korlátozás ellenőrzésére a kereskedelemben - közölte az NFH az MTI érdeklődésére pénteken.
A kereskedőket már ellenőrizheti a fogyasztóvédelmi hatóság, betartják-e a vasárnapi zárva tartásról szóló törvényt. A hét utolsó napján is nyitva tartó üzletek tulajdonosaira azonban egy ellenőrzés során nem csekély tortúra vár. Arról nem is szólva, hogy a március 15-én hatályba lépett törvényben számos ellentmondás és fogalmi zavar található. Sok egyéb mellett használja a törvény a kiskereskedelmi szektor kifejezést, de ennek nem adja meg a pontos jogi leírását. A jogszabály nem határozza meg az értékesítési hely fogalmát sem. Azt sem tisztázza a szöveg miért keveri a kereskedelem és kiskereskedelem fogalmát.
Megjelent a kereskedelemben a vasárnapi munkavégzést tiltó törvényhez a kormányrendelet. A gazdasági tárca a múlt hétre ígérte, de ez csak március 17-re sikerült, két nappal a törvény hatályba lépése után. A szakemberek szerint mégsem ez a baj vele, hanem az, hogy ködös megfogalmazást találni csak benne a mentesség esetleges kiterjesztéséről.
Hol késik a vasárnapi zárva tartáshoz kapcsolódó végrehajtási rendelet?
A nemzetközi gyakorlattal összeegyeztethetőnek tartja az üzletek nyitva tartását szabályozó a március 15-én életbe lépő új kiskereskedelmi törvényt a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft., a Spar Ausztria leányvállalata - közölte a társaság pénteken.
Március 15. után már a világörökségi területeken sem tarthatnak majd nyitva vasárnap az üzletek - döntöttek alig három nappal a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény hatályba lépése előtt, megmásítva korábbi álláspontját. Ez a sors vár a benzinkútnál nyíló élelmiszerboltokra is. A bérpótlékban részesülők száma is alaposan lecsökkent.