Akadálypálya lesz a vasárnapi nyitva tartás

A kereskedőket már ellenőrizheti a fogyasztóvédelmi hatóság, betartják-e a vasárnapi zárva tartásról szóló törvényt. A hét utolsó napján is nyitva tartó üzletek tulajdonosaira azonban egy ellenőrzés során nem csekély tortúra vár. Arról nem is szólva, hogy a március 15-én hatályba lépett törvényben számos ellentmondás és fogalmi zavar található. Sok egyéb mellett használja a törvény a kiskereskedelmi szektor kifejezést, de ennek nem adja meg a pontos jogi leírását. A jogszabály nem határozza meg az értékesítési hely fogalmát sem. Azt sem tisztázza a szöveg miért keveri a kereskedelem és kiskereskedelem fogalmát.