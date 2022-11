P. L.;

Orbán-kormány;igazságszolgáltatás;Európai Bizottság;tárgyalás;uniós források;

2022-11-11 22:16:00

Uniós tisztviselő: Magyarország jelentős lépést tett a helyreállítási pénzek megszerzése felé

Ez azonban nem jelenti a tárgyalások végét.

Magyarország jelentős lépést tett az uniós helyreállítási pénzek megszerzése felé azáltal, hogy elfogadta az Európai Bizottságnak az igazságszolgáltatás függetlenségére vonatkozó követeléseit - írja a Reuters egy névtelenül nyilatkozó uniós tisztviselőre hivatkozva.

Az uniós illetékes szerint mindez nem jelenti a tárgyalások befejeztét, de egy jelentős lépés ebbe az irányba. Hozzátette, a vitás pontok szerves része az igazságszolgáltatás függetlensége körül zajlott.

Az Orbán-kormány nem nyilatkozott a Reuters megkeresésére, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón arról beszélt, teljesíteni fogják a uniós kéréseket, bár alaptalannak nevezte az Európai Bizottság aggályait a bírói függetlenség vonatkozásában.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a kormány a többi között azt vállalná, hogy megerősíti a fideszes körök által mostanában sokat támadott Országos Bírói Tanácsot (OBT), amelynek biztosítja a független működését. Emellett úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány hajlandó Polt Péter legfőbb ügyész hatáskörének a korlátozására is, az egyik kötelezettségvállalás szerint legalábbis felszámolják azokat az akadályokat, amelyeket eddig az elé gördítettek, hogy a bírák Magyarországon jogértelmezést kérve az Európai Unió Bíróságához forduljanak. Emellett a kabinet azt is vállalja, hogy megfosztja a kormányzati szervezeteket attól a lehetőségtől, hogy az Alkotmánybíróághoz forduljanak jogorvoslatért bírósági döntésekkel szemben.