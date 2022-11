nepszava.hu;

Kevesen jelentkeznek határvadásznak, egyharmaduk pedig alkalmatlan

Sokan már az elvárt követelményeknek sem felelnek meg, mások pedig a vizsgálatokon vagy az előírt vizsgákon hullanak ki a rostán.

Mindössze 811 határvadász tett esküt idén október 10-ig, ami messze elmarad az első körben kitűzött 2200-tól, vagy a remélt négyezertől – írja a hvg.hu. Ugyanis hiába a szolgálathoz elvárt kevés feltétel és az akár 400 ezres bruttó havi bér, ami miatt az eleinte tízezret is meghaladó érdeklődő közül ténylegesen sokkal kevesebben jelentkeznek, és több mint egyharmaduk alkalmatlannak bizonyul.

A határvadászok toborzását, képzését és foglalkoztatását végző Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) közérdekű adatigényléssel megkapott számok alapján 100-ból 36 ember vagy a felvételi követelményeknek nem felel meg, vagy az alkalmassági vizsgálaton, illetve a vizsgán bukik el, és minősítik alkalmatlannak. Orbán Viktor miniszterelnök korábban valóban úgy vélte: 2-4 ezres lehet az új, rendőrség berkein működő határvadász alakulat összlétszáma.

A Népszava korábban írt arról, hogy bár a toborzáskor ismertetett feltételek elsőre kedvezőnek tűnnek, a felvételizőknek az egyéb elvárásokon túl fizikai teljesítménnyel is bizonyítaniuk kell, hogy rátermettek, bár sokat lazítottak a korábbi előírásokon. Egy 40 éves jelentkezőnek elég lenyomnia fél perc alatt 17 fekvőtámaszt, egy perc alatt abszolválnia 30 felülést és futnia 1500 métert szűk 9 perc alatt.

Augusztus elején a lapunknak nyilatkozó Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő így is azt jósolta, hogy a határvadásznak jelentkezőknek csak töredéke lesz alkalmas arra, hogy ellássa a szolgálatot a déli határon a kormány szándéka szerint. A feladat ugyanis egyáltalán nem könnyű: a határon napi több tíz kilométert is meg kell tenni – esetenként futni – a kerítés mentén, teljes menetfelszerelésben, közben szakszerűen és jogszerűen is el kell járni a határsértőkkel szemben, ami testileg-lelkileg megerőltető feladat.