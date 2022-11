nepszava.hu;

botrány;interjú;ATV;vitasorozat;Kárász Róbert;Baranyi Krisztina;Pesti Srácok;

2022-11-12 07:12:00

„Többet ott nem vezetek műsort” – Kárász Róbert azonnal távozik az ATV-től

Az amúgy is felmondási idejét töltő műsorvezető a botrányos Baranyi-interjú utáni nyilatkozatvihar újabb fejezetében a csatornát és Ferencváros polgármesterét vádolja hazugsággal.

Ez számomra immár „becsületbeli ügy”. Ezért jeleztem a csatorna vezetésének, hogy a maradék két hetet már nem viszem végig, többet ott nem vezetek műsort. A bizalom megbicsaklott, én azonban tartom magam az „igazamhoz” – jelezte a Baranyi Krisztina emlékezetes ATV-interjúja miatt kialakult botrány folytatásaként Kárász Róbert a kormánypárti Mandinernek. A műsorvezető, akiről már október közepén jelezte a csatorna, hogy november végén elválnak útjaik, most a felmondási idejét sem tölti ki.

Kárásznál, aki nem először nyilatkozott „elsőként” a kormánypárti portálnak, most azért telt be a pohár, mert szerinte igenis tudott arról Ferencváros ellenzéki polgármestere, az ominózus interjú előtt, hogy az ATV stúdiójában egyik kérdezője nem más lesz, mint a szintén kormánypárti Pesti Srácok egyik munkatársa.

– háborgott a műsorvezető.

Kárász Róbert, aki előbb egy Facebook-kommentben hazudtolta meg Baranyit, arról is beszélt, hogy az ATV kérésére telefonon próbálta meg a vitatott ügyet tisztázni az ügyet a politikussal, de beszélgetésükkor nem hallott tőle olyan „szitkokat”, amit később a nyilvánosság előtt a fejére szórt, amiben a televízó is a polgármester mellé állt. Így az ügyben eddigi munkadóját is hazugsággal vádolja viszont, hanem Baranyi Krisztinát pedig így jellemezte: „Az ember szemébe mézes-mázas, majd a következő pillanatban hátba szúrja!” Mindenesetre a Mandinernek sokat sejtetően azt mondta, ezt a fejezetet lezártnak tekinti, most „a jövőre kíván koncentrálni, előre tekint”.

Amint azt lapunk is felidézte, Kárász Róbertről korábban is lehetett tudni furcsaságokat, az idei országgyűlési választások előtt, februárban például feltűnt a fideszes Megafon propagandistáinak rendezvényén, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt, és zavaros alapítványi ügye is akadt a műsorvezetőnek.