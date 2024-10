Húzóágazat, gondokkal

A hónap végén az autóipar mutatkozik be a Hungexpo vásárvárosában. A járműgyártás ünnepe sem feledtetheti azonban, hogy a hazai ipar már túlságosan is függ az autógyárak teljesítményétől, a konjunktúrától. A VW-csoport győri Audi gyárát is érinthetik a szoftverbotrány hullámai, de létezik más forgatókönyv is.