2022-11-15 16:29:00

Koszovóban több helyen polgármester-választást tartanak a távozott szerb vezetők helyére

A kiújult rendszámtáblavita miatt az ország északi részén élő szerb kisebbség jelentős része kivonult az állami szervekből. A megüresedett pozíciókat, hivatalokat most mindenütt albánokkal tölthetik fel.

Előrehozott választást írt ki a koszovói elnök azokban az észak-koszovói önkormányzatokban, amelyek vezetői a Szerbia és Koszovó közötti rendszámtáblavita hevében mondtak le tíz napja – közölte a Koha Ditore című pristinai napilap kedden. A Koszovó északi részén élő szerb kisebbség tagjai november első hetében úgy döntöttek, hogy kivonulnak a koszovói állam intézményeiből, tiltakozásul amiatt, hogy a pristinai hatóságok elrendelték : a Szerbia által kiadott rendszámtáblákat koszovóiakra kell cserélni.

Eddig csaknem 600 szerb lépett ki a koszovói rendőrség kötelékéből, miután a pristinai belügyminiszter felfüggesztette az egyik helyi szerb rendőrségi vezetőt. Az ugyanis bejelentette, hogy a karhatalom szerb tagjai nem hajtják végre az utasítást, amely szerint előbb figyelmeztetniük, majd büntetniük is kell az autósokat, akik nem cserélik le gépkocsijuk rendszámtábláját. Pristina elvárása szerint körülbelül tízezer jármű hatósági jelzését kell lecserélni, mert azokat még akkor adták ki, amikor Koszovó Szerbiához tartozott.

Mindezek miatt szerb nemzetiségű rendőrök mellett bírák, ügyészek és hivatalnokok is felfüggesztették a munkát. Bejelentették, hogy mindaddig nem térnek vissza az intézményekbe, amíg Koszovó nem teljesíti a 2013-ban brüsszeli közvetítéssel aláírt megállapodásban foglaltakat, illetve amíg nem alakítja meg a koszovói szerb önkormányzatok közösségét. Erre viszont Pristina azért nem hajlandó, mert ezzel nagyobb autonómiát biztosítana az egyébként is csak a belgrádi kormányt elismerő szerbeknek.

A pristinai vezetés viszont úgy döntött, nem vár arra, hogy visszatérjenek hivatalukba a kisebbségi szerbek, az előrehozott polgármesterválasztás kiírása mellett az üresen maradt rendőri, bírói, ügyészi és hivatalnoki helyeket is albánokkal fogják feltölteni. Albin Kurti miniszterelnök szerint nem engedhetik meg, hogy „vákuum keletkezzen a munkavégzésben”. Ugyanakkor a parlamentben a Belgrád által támogatott Szerb Lista tíz képviselője is lemondott, s amennyiben nem lép senki a helyükre, más partnereket kell találnia a kormánykoalíciónak. Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet.

Amint arról a Népszava is beszámolt, november elején készenlétbe helyezték a szerb hadsereget, valamint növelték a harckészültséget, hogy a katonai egységek minden esetleges feladatra azonnal válaszolni tudjanak. Milos Vucevic szerb védelmi miniszter szerint az erre vonatkozó utasítást Aleksandar Vucic államfő a hadsereg főparancsnokaként adta ki.