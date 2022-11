MTI-Népszava;

USA;Japán;rakéta;kísérlet;Észak-Korea;

2022-11-18 07:22:00

Észak-Korea kilőtt egy interkontinentális ballisztikus rakétát Japán felé, az Egyesült Államokat is el tudta volna érni vele

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai értelmében ilyennel nem lenne szabad kísérleteznie.

Interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea pénteken. A rakéta a japán parti őrség és Hamada Jaszukazu nemzetvédelmi miniszter beszámolója szerint több száz kilométert tett meg, és körülbelül 210 kilométerre Hokkaido szigettől csapódott be a tengerbe.

A a rakétát az észak -koreaiak a fővárosból, Phenjanból lőtték ki ottani idő szerint 10:15-kor. 6100 kilométeres magasságig szállt fel, útja közben Mach 22 sebességig is gyorsult, ami 26 239 kilométer per órát jelent, Hamada Jaszukazu közlése szerint képes lett volna elérni az amerikai szárazföldet is – írja a BBC.

A Thaiföldön tartózkodó Kisida Fumio japán miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a kísérletet, de jelezte, hogy a rakéta kárt feltehetően nem okozott.

Tokiói számítások szerint a lövedék a Japán kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó körzetben érkezett a tengerbe.

Elsőként a dél-koreai hadsereg számolt be arról, hogy Észak-Korea ismét olyan rakétát indított el, amellyel az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai értelmében nem lenne szabad kísérleteznie.

Az interkontinentális ballisztikus rakéták a leghosszabb hatótávolságú észak-koreai fegyverek, és Phenjan azon dolgozik, hogy akár az Egyesült Államokat is elérhesse velük. Észak-Korea több évig szüneteltette a kísérleteket ezekkel a rakétákkal, de idén felújította a teszteket.

Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok vezetői múlt hét végi találkozójukon a biztonsági együttműködés egymás közti fokozásáról állapodtak meg. Észak-Korea külügyminisztere arra figyelmeztetett, hogy ez kiszámíthatatlanabb helyzetet teremtett a régióban, és Phenjan a korábbinál „hevesebben” kénytelen reagálni rá.