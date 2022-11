nepszava.hu;

vita;labdarúgás;interjú;távozás;Manchester United;bírálatok;feszültség;Cristiano Ronaldo;

2022-11-18 20:18:00

A Manchester United fel akarja bontani Cristiano Ronaldo szerződését

A portugál világsztár és brit egyesülete, annak tulajdonosai közötti vita azután éleződött ki, hogy Ronaldo egy tévés interjúban kijelentette: nem tiszteli a csapat menedzserét.

A Manchester United fel akarja bontani Cristiano Ronaldo szerződését – közölte pénteken a Sky News, utalva arra, hogy a neves brit klub és a világhírű portugál labdarúgó viszonya egyre feszültebb, korábban csapata Tottenham elleni mérkőzéséről annak vége előtt távozott, mert nem volt kezdő és csereként pedig nem volt hajlandó pályára lépni. Az lehetett az utolsó csepp a pohárban, hogy a katari világbajnokságon Portugália válogatottjával szereplő focista két napja a Talk TV-nek adott interjújában élesen bírálta az United menedzserét, a holland Erik ten Hagot, és magát a klubot is.

Az interjúban azt mondta, hogy „a Manchester United elárulta” őt, és már korábban is azt érezte, hogy el akarták távolítani onnan. Cristiano Ronaldo az őt kérdező Piers Morgan televíziós újságíró kérdésére ten Hagról kerek perec kijelentette:

A 37 éves játékos az interjúban arról is beszélt, hogy őt „provokálta” a menedzser. Továbbá a csapat jelenlegi tulajdonosait, a Glazer családot is kritikával illette, mondván „nem törődnek a klubbal, nem tartják szem előtt az érdekeit”. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo azt is állította, hogy Sir Alex Ferguson 2013-as visszavonulása óta „nulla előrelépés” történt a klubnál. Továbbá a vezetők szemére hányta, hogy „gyanakodva bántak” vele, amikor azt mondta, hogy Bella lánya hörghurutban szenved, három hónappal azután, hogy kisebbik lányának ikertestvére meghalt. Mint mondta, nem hittek neki, kételkedtek a szavaiban, és ez nagyon bántja.

A Manchester United ügyvédei most azt vizsgálják, hogyan lehetne felbontani Cristiano Ronaldo szerződését, de hivatalosan csak annyit közöltek, hogy „megkezdték a megfelelő lépéseket”, a folyamat lezárásáig pedig nem nyilatkoznak többet az ügyről. A Sky Sports News értesülései szerint a klub nem tűzött ki határidőt a folyamatra, de Ronaldo távozását „tisztán, gyorsan és a lehető legméltóságosabb módon” szeretnék intézni.