Évértékelő beszédet mond szerdán Ursula von der Leyen az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén.
A 70 éves férfinak az volt a bűne, hogy tömeggyilkosságnak nevezte a hazája Ukrajna elleni agresszióját. Az utolsó szó jogán kimondta, hogy a putyini állam totalitárius és fasiszta.
Valami mindenképpen megmozdult az orosz társadalomban: szaporodnak a bírálatok több területen is, noha mindenki tisztában van azzal, hogy annak komoly következményei lehetnek. A donyecki szakadárok egykori vezérét letartóztatták.
Lengyelországban ősszel parlamenti választást tartanak, kormányzati vádak szerint pedig a 2007 és 2015 között hatalmon lévő Polgári Platform „veszélyes mértékben függővé tette” az országot az orosz fosszilis energiahordozóktól.
A Kínai Kommunista Párt semmiféle közvetlen bírálatnak nem enged teret, és szigorúan korlátozza a szólásszabadságot.
A portugál világsztár és brit egyesülete, annak tulajdonosai közötti vita azután éleződött ki, hogy Ronaldo egy tévés interjúban kijelentette: nem tiszteli a csapat menedzserét.
Paul Stănescu szerint ha Orbán Viktor és a magyar kormány tagjai bírálni akarják az EU és a NATO közös akcióit, és jóslatokba bocsátkoznak az Ukrajna által elszenvedett orosz agresszióval kapcsolatban, akkor ezt Magyarországon tegyék.
A magyar kormány sima önzésből vonakodik Ukrajna támogatásától, állítja egy ukrán elemző. Zelenszkij elnök nyilvánosan szólította fel Orbánt a színvallásra.
Az Európai Bizottság első alelnöke szerint az uniós tagállamok nem hivatkozhatnak a nemzeti függetlenségre és nem gyárthatnak nekik tetsző szabályokat, hanem be kell tartaniuk az EU szerződéseit.
Visszautasította a török elnök a vasárnapi referendumra érkezett nemzetközi megfigyelők bírálatait. Recep Tayyip Erdogan szerint a külföldi megfigyelőknek nem kellene beleszólniuk Törökország ügyeibe. A megfigyelők szerint ugyanis az államfőnek teljhatalmat adó alkotmánymódosításokról rendezett népszavazás nem felelt meg a nemzetközi normáknak.
Kim Dzsong Un észak-koreai diktátornak egyre több bírálattal kell szembenéznie. Legalábbis ezt állította Te Jong Ho, korábbi londoni nagykövethelyettes. Mint mondta, a közelmúltig elképzelhetetlen lett volna az, hogy ellentmondjanak a rezsimnek, vagy bírálják Phenjant, ám egyre több a kritikus hang – fejtette ki a diplomata.
Ma hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság jelentését Törökországról, a csatlakozási tárgyalások jelenlegi helyzetéről. Már a tavalyi dokumentum is bírálatok sorát fogalmazta meg, az idei azon minden korábbinál lesújtóbb lesz. A július közepén végrehajtott puccskísérlet óta ugyanis Recep Tayyip Erdogan elnök mindent elkövet azért, hogy hazáját diktatúrává változtassa. Ezért egyre valószínűbb az uniós csatlakozási tárgyalások megszakítása Brüsszel részéről.
Nézőtér helyett betonfal tornyosul az új MTK-pálya két kapuja mögött. A nem éppen megszokott építészeti megoldásra ismét milliárdok mentek el. A szurkolók is felháborodtak, bár tény, hogy a terveket már tavaly közzétették.
Az év hetedik, nyolcadik hónapjában startoló európai labdarúgó-bajnokságokat az őszi idényben több alkalommal szüneteltetik hosszabb-rövidebb ideig a 2018-as labdarúgó-világbajnokság selejtezői miatt. Hazánkban Bernd Storck szövetségi kapitány kérésére augusztus és szeptember végén is bő két héttel a következő kvalifikációs mérkőzés előtt leállt a bajnokság, a válogatott érdekében hozott változtatást – s vele egy üres hetet – azonban nem minden klub háza táján fogadták kitörő örömmel. Az utóbbi hetek hangzatos nyilatkozatai után megkerestük az élvonalbeli egyesületek képviselőit, hogy megtudjuk, ők mit gondolnak.
Talpra állni sokáig aligha fog a francia baloldal, és kivált a Szocialista Párt abból a sokkból, hogy nem volt bátorsága tisztességes törvényjavaslatként a parlament elé terjeszteni az új munkaügyi jogszabályt, amelyet a parlament két ízben is, végül mintegy rendeletként fogadott el a francia alkotmány 49-es cikkelyének harmadik pontjára hivatkozva. Ha egyetlen párt sem terjeszt be a kormány ellen bizalmatlansági indítványt, a jogszabály a szenátus elé kerül, s az intézkedés érvénybe léphet.
Súlyos mulasztásokkal vádolta Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, Ralf Jäger a kölni rendőrséget annak kapcsán, hogy nem tudta megakadályozni a városban a szilveszter éjszakáján történt botrányt, amikor egy több tucatnyi személyből álló csoport nőkre támadott, néhányukat megerőszakolták, s kirabolták őket. Thomas de Maiziere német belügyminiszter pedig azt közölte, növelik az utcákon a rendőri jelenlétet.
Amikor a magyar miniszterelnök Németországba utazik és ott lázít Angela Merkel kancellár ellen, az mi? Amikor vezető magyar politikusok a román kormányt kritizálják, az mi? Amikor lehordják Amerikát, az mi? Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű - fogalmazott Charles Gati a Népszavának arra a kérdésre, hogy beavatkozik-e az Egyesült Államok a magyar belügyekbe a kritikáival. Miközben ugyanis az Orbán-kormány Amerika-ellenes kampányba kezdett, a szakértők egybehangzóan úgy látják, az Egyesült Államok budapesti nagykövete által megfogalmazott kritikák jogosak és pontosan tükrözik az amerikai kormány álláspontját. A menekülthelyzet kezelése csak fokozta a Magyarországgal kapcsolatos nemzetközi aggályokat.
Véget ért Magyarország számára az a "kegyelmi állapot", amikor - az európai uniós választások bizonytalan kimenetelére való tekintettel - kevesebb bírálatot kapott Orbán Viktor egymást követő kormányainak gazdaságpolitikája Brüsszelből. Így is csak alig meglepő, hogy az Európai Bizottság keddi figyelmeztetése szerint 2015 tavaszán ismét túlzott deficit eljárás indulhat ellenünk. A kedvezőtlen hír hatására tegnap délután már 312 forintnál is többet adtak egy euróért.
Ismét élesen bírálta az új magyarországi földtörvényt az osztrák kormány mezőgazdasági minisztere. Andrä Rupprechter szerint a jogszabály megfosztja az osztrák gazdákat a törvényesen megszerzett magyarországi földtulajdonuktól, ami elfogadhatatlan, és ellentétes az európai uniós joggal.