Charles Gati: bagoly mondja verébnek...

Amikor a magyar miniszterelnök Németországba utazik és ott lázít Angela Merkel kancellár ellen, az mi? Amikor vezető magyar politikusok a román kormányt kritizálják, az mi? Amikor lehordják Amerikát, az mi? Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű - fogalmazott Charles Gati a Népszavának arra a kérdésre, hogy beavatkozik-e az Egyesült Államok a magyar belügyekbe a kritikáival. Miközben ugyanis az Orbán-kormány Amerika-ellenes kampányba kezdett, a szakértők egybehangzóan úgy látják, az Egyesült Államok budapesti nagykövete által megfogalmazott kritikák jogosak és pontosan tükrözik az amerikai kormány álláspontját. A menekülthelyzet kezelése csak fokozta a Magyarországgal kapcsolatos nemzetközi aggályokat.