2022-11-24 19:40:00

Lázár János: nagyon jó lesz a miniszterségem a fővárosnak

Azt azonban egyértelművé tette, ez nem jelenti azt, hogy a vidék vesztes legyen.

A kormány jóváhagyott egy törvénycsomagot, amely teljes egészében átrendezi az állami beruházások rendjét, megváltoztatja azok levezénylését, onnantól kezdve, hogy megszületik egy kormányzati, politikai ötlet - akár Debrecen vagy más városok fejlesztését illetően - a közjó érdekében, egészen odáig, amíg a használatbavételi engedélye elkészül - jelentette ki a beruházási és építési miniszter a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén csütörtök este.

Lázár János azt hangoztatta, készül egy beruházási kerettörvény, amelyet a kormány elfogadott, a tárgyalását lezárta. Ennek több célja van. Az első és legfontosabb cél nyilvánvalóan, hogy az állam folytassa a fejlesztéseket, átlátható, jó gazda gondosságával véghezvigye a közjó érdekében, és ezzel magyarok számára lehetőséget teremtsen - hangsúlyozta.

- fogalmazott. Jelezte, a magyar vásárlóerő jelentősen javult Budapesten és az agglomerációban. Ez szinte eléri az Európai Unió átlagát, de vidéken semmiféleképpen sincsen így, ez is igazolja, hogy most a vidéknek kell jönnie, most a vidék lesz az első.

Egyfajta kritikát is megfogalmazott: „az elmúlt 12 esztendőben az országépítés tempója és dinamikája miatt helyi szempontok zárójelbe tételre kerültek, lásd Balaton. Szeretném, hogyha a következő időszakban egyetlenegy olyan állami építési beruházás sem születhetne meg, amelyhez a helyi közösségek nem járulnak hozzá. És ezt szeretném az egész ország területén, a fővárosban, a Balatonnál, a Fertő-tónál vagy éppenséggel Debrecenben is érvényesíteni. Tehát a helyi közösség álláspontja, véleménye és vétója, vagy támogatása elengedhetetlenül fontos és szükséges”.

Kijelentette, nagyon sok nyomás éri a kormányt, hogy szüntesse meg az ársapkákat. Azonban ha a mostani energiaárakat, a mostani élelmiszerárakat korlátozás nélkül ráengedi a kormányzat az alsó középosztályra és a középosztályra, ugyanoda fog visszazuhanni, mint ahová a 2008-as válság következtében „Én értem a közgazdasági szempontokat, és a kormány minden tagjának van annyi esze, hogy értse a liberális közgazdászok álláspontját a piac beavatkozásával, vagy a piacszabályozással kapcsolatban. Csakhogy mi fideszesek mindig az emberek oldalára kell hogy álljunk, és ez nem egy demagóg politikai szöveg, (...) nekünk az alsó középosztály és a társadalmilag hátrányos helyzetűek érdekeit kell folyamatosan védenünk, és számukra az előrejutás, a mobilitás lehetőségét biztosítani” - jelentette ki.

Egy személyes sztorit is megosztott: amikor a miniszterelnöktől megkapta a közlekedési területet, akkor csak ennyit kérdezett tőle, nem lesz-e ebből baj. „Mármint hogyha én még több tevékenységet folytatok. Ennek általában következményei vannak házon belül és házon kívül. Azt mondta, hogy reméli, hogy nem. Ő mindig élvezettel követi a körülöttem zajló eseményeket.” Egyúttal megköszönte Palkovics László munkáját, mivel szerinte neki nagyon sokat köszönhet a Fidesz. Kitért arra is, hogy a Volán és a MÁV összevonását tovább kell folytatni.

Külön megjegyezte,

Azt hangoztatta, véget fog vetni az úgynevezett „autósüldözésnek”, mivel szeretné hogy „hagyják békén az autósokat, hagyják abba Magyarországon az autósok üldözését”. Egyúttal bejelentette, hogy érkezik az úgynevezett megyebérlet, mivel „ha a budapestieknek 9500 forintért jár jegy, akkor egy megyebérlet bevezetésével hasonló olcsó formában az összevont tömegközlekedés számára lehetőséget kell biztosítani.”

Budapesten az alábbi fő fejlesztéseket tervezi:

A MÁV-ot pedig úgy szeretné átalakítani hogy Ausztriához és Németországhoz hasonlóan a gazdasági versenyképességet erősítő vállalkozáscsoport legyen, amely képes profitot termelni és a logisztikában is megbízható partner.

„Annak idején régen volt egy mondat, hogy minden út Rómába vezet. Az elmúlt száz esztendőben van egy mondat Magyarországon, hogy minden út Budapestre vezet. Én most azért jöttem, hogy a következő évtizedekben minden út a kálvinista Rómába vezessen” - zárta beszédét Lázár János.