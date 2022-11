P. L.;

festmény;Majka;drMáriás;

2022-11-25 13:21:00

DrMáriás: Majka, a kistérségi Clint Eastwood

A művész is előállt egy történettel a rapper új dala nyomán.

DrMáriás is hozzászólt a Majka-dilemmához, amely a rapper Molnár Tamással közösen kiadott új dala kapcsán indult be. A hatalmas ismertségre szert tevő számban alaposan kiosztják az egész politikai elitet, kormánypártiakat és ellenzékieket is beleértve, azonban többen kritizálták őket amiatt, hogy Majka a kormánypárti TV2 ismert arca is.

Új festményén most drMáriás is kifejtette a véleményét, amelynek címe: „Majka kistérségi Clint Eastwood-ként gumilövedékkel kinyírja a fél magyar politikai elitet, majd elmegy Las Vegasba egy kis pénzért”.

A művész a szokott módon egy kis történettel is előállt, eszerint „rettenetes cicaharc zajlik Euró-Dagesztánban: az új idők Ady Endréje olyan töményen karatézott szavaival legújabb madrigáljában, hogy attól úgy felszisszent a fél magyar politikai elit, mintha észak-koreai bakanccsal léptek volna a cuki tyúkszemére, majd látván, hogy ettől sem változik semmi, gyorsan visszaaludt mély téli álmába.”

Karrierjét Las Vegasban pedig eképpen indítja: „Majka pedig csak énekelt, és énekelt tovább a sok borzalomról és szörnyűségről, majd a jó sok befolyt pénzen elment Las Vegasba, s ott addig játszott a kaszinóban, amíg a gép minden pénzét el nem nyelte. Ekkor megelégelve kudarcát beöltözött kavbojnak, aztán kistérségi Clint Eastwoodként addig ütötte öklével a gépet, amíg végül be nem jött neki a Jackpot.”