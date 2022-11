nepszava.hu;



2022-11-26 21:50:00

Szétszedték a fideszes kommentelők Novák Katalint a kijevi útja miatt

A kormánypárti hívek Ukrajna és Volodimir Zelenszkij neve, illetve az agresszor oroszok által lerohant országnak nyújtandó segítség említésére kezdtek el lázadozni a Facebookon. Van, aki azt írta, reméli, hogy Orbán Viktor a jövő héten elmegy Moszkvába helyrebillenteni a mérleget.

Itt vagyok Kijevben az ukrán elnök meghívására. Ahol baj van, ott segítünk – írta szombaton kezdődött ukrajnai látogatásának első, még délelőtti Facebook-posztjában Novák Katalin. A magyar köztársasági elnök programjának részeként – a lengyel, a belga és a litván miniszterelnök társaságában – találkozott Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna államfőjével.

Amit ezért kapott a kommentelő fideszes hívektől, azt nem tette zsebre, és – azért jó néhány elismerő hozzászólás mellett – verbális kormánypárti össztűz zúdult rá.

„A magyarokat már elüldözték a náci ukránok és be is költöztek az otthonaikba. Egy terrorista államnak aki megpróbálja az ellátásunkért felelős gázvezetékeket felrobbantani, annak nincs szüksége a mi segítségünkre”. „Ott már egy darab magyar nincs mert mind elmenekült, azok akik maradtak, azok olyan kevesen vannak hogy két kezemen megszámolom. Nincs háború, náci tisztogatás van. Háborút a Nyugat folytat Oroszország ellen.” „És azokat ment védeni a kokainos mészáros tömeggyilkoshoz.” „Azért ment oda, hogy benyaljon a bohócnak... Legközelebb olyan pártra fogok szavazni, amely tényleg nemzeti.. (Mi Hazánk).” „Maradjon is ott! Az ukránok megalázzak a magyarokat, az »elnök asszony« meg benyal nekik tövig. Szégyen!” – írték a többi között ÷ vállalhatatlan, antiszemita hozzászólások között – a kommentelők.

A magyar államfő délután is posztolt, mégpedig arról, hogy miről beszélt a kijevi találkozón, ahol javaslatot is tett: „2022 a háború éve volt, 2023 pedig legyen a béke éve!”. A komment-szennyáradat ekkor sem csitult: „Ennyire képmutató lenne, óriási csalódás ez a nő.” „Remélem ezt követően az orosz diplomácia felső vezetésével is fog találkozni. Ha már pontosan szeretne tájékozódni és nem csak az ukrán és amerikai propagandát tolni és népszerűsíteni, akkor menjen el Oroszországba is.” „Nagyra tartom és tisztelem Novák Katalint de ezt az utazást nem értem!” „Az uniós pénzt ami nekünk jár, de az ukránoknak adták, azt legyen szíves visszakérni, és táskában hazahozni!” „Novák semmibe vette hárommillió magyar ember véleményét! Soha többet nem szavazunk a Fideszre!” – zúdult rá a fideszes össztűz.

Novák Katalin szombaton utolsóként este hétkor azt írta, hogy „úton vagyok Kárpátaljára, addig is ízelítő az elmúlt 24 órából”, és bejegyzése mellé csatolt másfél tucatnyi fotót is, de kedélyek nem csitultak.

„Nem kell hazajönni, nem várunk. Maradj a náci haverjaiddal. Gyalázat vagy, épp olyan húlye ripacs, mint Zeller”. „A háború, amit most lát, egy megírt színdarab. Meggyilkoltak több 10 ezer ártatlan embert, csakhogy Oroszországot, majd Kínát kiiktassák.” „Két igazi náci között, szégyen amit tesz országra és Fideszre is, ön nem méltó arra hogy Magyarországot képviselje”. „A földünkkel együtt kérem visszajönni.” „Remélem miután leült azzal az ukrán bohóccal, kárpátaljai testvéreink elküldik önt melegebb éghajlatra.”

És a kedvencünk az egészből? „Remélem a jövő héten Orbán Viktor meg elmegy Moszkvába, az helyrebillentené a mérleget!”