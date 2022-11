Á. Z.;

Oroszország;Ukrajna;háború;gabona;látogatás;Novák Katalin;Volodimir Zelenszkij;

2022-11-26 12:22:00

Novák Katalin már Kijevben tárgyal, posztolt is egy közös képet Volodimir Zelenszkijjel

„Itt vagyok Kijevben az ukrán elnök meghívására. Ahol baj van, ott segítünk” – írta a köztársasági elnök. Egy konferencián vesz részt a holodomor emléknapján.

Nem egy Volodimior Zelenszkijjel tartandó kétoldalú találkozóra, hanem egy gabonaügyi konferenciára utazott Kijevbe Novák Katalin – tanúsítja az a fénykép, amely a köztársasági elnök Facebook-oldalán jelent meg szombaton 11 óra 45 perckor.

A képen Novák Katalint a többi között az ukrán kollégája,. illetve Ingrida Šimonytė litván és Mateusz Maorawiecki lengyel miniszterelnök társaságában lehet látni egy Grain From Ukraine – Bravery Feeds The Planet feliratú paraván előtt.

November utolsó szombatja minden évben a holodomor emléknapja, amikor egész Ukrajnában a sztálini kollektivizálás által előidézett 1932-1933-as nagy éhínség áldozatai előtt hajtanak fejet. Ennek becslések szerint 4,5-7 millió áldozata volt.

Pénteken kiszivárgott információk szerint Novák Katalin először Lengyelországba ment, ahonnan vonattal utazott tovább Ukrajnába.

Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre a Vlagyimir Putyin elnök parancsára Oroszország által február 24-én elindított háborúban pedig kulcsjelerntőségű kérdéssé nőtte ki magát az ukrán gabonaszállítmányok sorsa. Oroszország korábban blokád alá vonta a kikötőket, ami több ázsiai és afrikai ország élelmiszerellátására is veszélyt jelentett. Júliusban aztán született egy ukrán-orosz-török megállapodás a blokád feloldásáról, de felvetődött az is, hogy Ukrajna a szárazföldön, vagyis Magyarországon keresztül exportáljon gabonát. Ennek egyik állomása az október 18-án üzembe helyezett fényeslitkei konténer-terminál – a legnagyobb európai konténer-terminál –, ahol havonta 15-20 ezer tonna gabonát lehet átrakodni.és továbbítani. Erre azért van szükség, mert amíg Európában 1435 milliméteres nyomtávú vasúti síneket használnak, addig Oroszországban és számos más ázsiai országban az 1520 milliméteres nyomtávú vasút a jellemző. „A Fényeslitkétől az észak-adriai kikötőkig vezető a leggyorsabb és leghatékonyabb útvonal annak érdekében, hogy a világ messzi pontjain is szavatolni lehessen az élelmiszerellátás biztonságát” hangsúlyozta az átadáson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.