P. L.;

Orbán-kormány;üzemanyag;árstop;

2022-11-28 11:38:00

Miniszterelnökség: január elsejétől csak feltételesen marad a benzinárstop

Szakértők ugyanakkor ellátási problémákra figyelmeztetnek.

Január elsejétől csak feltételekkel tudja fenntartani a benzinárstopot az Orbán-kormány - közölte a Miniszterelnökség az ATV Híradó megkeresésére.

A hírcsatorna riportja megjegyzi, már a nagyobb töltőállomások is korlátozzák a hatósági áras üzemanyagot, olyan hely is akad, ahol már csak tíz litert lehet 480 forintért tankolni. Mindeközben a kis benzinkutak továbbra sem kapnak üzemanyagot. A Magyar Ásványolaj Szövetség komoly ellátási problémákra figyelmeztetett, Grád Ottó úgy fogalmazott: „Azt gondolom, hogy a kormányzatnak is el kell döntenie, hogy árat szabályozunk vagy üzemanyaggal látjuk el a piacot. Én azt gondolom, hogy a korlátozások ma már nagyobb kárt okoznak, mint amit az árnövekedés okozott a múltban”.

Balogh József energetikai szakértő pedig azt mondta:

A Mol az ATV Híradójának megkeresésére azt közölte, folyamatosan úton vannak a tanker autóik, emellett az exportra szánt üzemanyag mennyiségét is korlátozzák. Beszámolójuk szerint a fogyasztás jóval magasabb az ársapka előttinél, most 15-20 százalékkal több üzemanyagot szállítanak partnereiknek a normál időszakokhoz képest. Ugyanakkor a Dunai Finomító még mindig csökkentett kapacitással üzemel. A Miniszterelnökség a csatornának azt válaszolta, január elsejétől csak akkor tudják fenntartani a benzinárstopot, ha az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalan, a százhalombattai finomító pedig folyamatosan működik.