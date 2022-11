Németh Fruzsina írása a Népszavának;

előadás;Trafó;tánc;kortárs művészet;

2022-11-29 17:42:00

A tánc, amikor reflektál

Orfeusz és Eurüdiké, valamint a fiatalság és az öregség közti viszonyrendszer után Simkó Beatrix legújabb előadásában a közösség és az egyén közti feszültségről gondolkodik a kortárs tánc nyelvén. A fiatal táncos és koreográfus It Contains Hard Parts című darabját németországi premierje után november 30-án a magyar közönség is láthatja a Trafó színpadán.

Az ellentétek és a párhuzamok folyamatos vizsgálatával könnyebben bele lehet helyezkedni különböző helyzetekbe, illetve megvizsgálni őket. Tulajdonképpen a feszültségforrás és a nézőpontok váltakozása miatt érdekel ez ennyire – kezdi Simkó Beatrix az ellentétek témaköréről. Szerinte a szemlélődésből fakadó hasonlóságokkal és ellentétekkel a nézők is tudnak azonosulni.

Számára a tánc az a nyelv, ami olyan dolgokat is láttathat, amelyeket máshogyan nem biztos, hogy meg tudnánk fogni.

- A testek, a testek közötti viszony, a mozdulatok sok lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyasmit közöljünk, amit másképpen nem tudnánk megmutatni. Nagyon érdekelnek azok a szituációk, amiket nem tudnánk a logikánkkal vagy klasszikus színházi megközelítéssel megfogni - jegyzi meg a koreográfus.

Mint minden alkotót, Simkó Beatrixet is nagyon foglalkoztatja az őt körülvevő környezet, a világ történései. A sokféle kulturális közösség, a régóta nemzetközi közegben való létezés inspirálta új darabját is. - Az It Contains Hard Parts témája is összetett és tágan értelmezhető, ugyanakkor engem az érdekel, hogyan lehet minden napi, olykor szinte láthatatlan összefüggéseket egy konkrét helyzetbe sűríteni, akár személyes történeteken keresztül is megragadni - teszi hozzá a táncos. - A darab középpontjában a csoportban történő megfelelés vagy a saját magunk által választott pozíció létállapota, az egyén és a csoport közti feszültségekből fakadó nehézségek és azok fokozatos lebontása áll, amelyeknek persze része a humor és az önirónia is. Nem az volt a cél, hogy egy feszült darabot hozzunk létre és csak a negatív dolgokra koncentráljunk, hanem teljes képet akartunk adni, amennyire lehet.

Egyébként a német-magyar koprodukcióban minden táncos más nemzetiségű. Az alkotótársakkal együtt saját európai közegüket, személyes történeteiket vizsgálták..

A szöveg mellett más társművészet is megjelenik a darabban. - A zene és a látvány számomra összefügg. Lényeges szempont a tér, amiben megmozdulnak az előadók, az, hogy a mozgásanyag milyen atmoszférában jelenik meg. A vizualitás és a zene összhangba kerül a táncosokkal, és segíti a nézők asszociációs képességét is.

Szívesen dolgozik improvizációval, ehhez pedig igyekszik megteremteni azt a biztonságos környezetet, amiben táncosai bátran kipróbálhatják saját ötleteiket is. Ehhez szükséges az is, hogy szimbiózisban létezzen benne három szakmája: a táncos, a koreográfus és a media artist. - Ez egy érzékeny helyzet, amit tudni kell jól kezelni a próbafolyamat során. Hol húzódnak az etikus vagy morális határok az alkotóközösségen belül? Erről keveset beszélünk, pedig nagyon fontos tudni, kinek meddig terjed a feladata. A táncosokkal is beszélgetek, mindig van reflexió, diskurzus arról, hogy mi az az irány, ahova tartunk és mit engedhetünk meg magunknak?”

Nyitottság, felkészültség, közös nézőpont, Simkó Beatrix munkáiban ezek mind fontos alappillérek. És persze, a tánc társadalmi felelősségébe vetett hite. - Nagyon fontos, főleg itthon, hogy elterjedjen az a nézet, hogy a tánc nemcsak szórakoztató és nemcsak esztétizált műfaj, hanem igenis, lehet vele olyan dolgokra reflektálni, amelyek a közvetlen környezetünkben zajlanak. Muszáj messzebb látnunk a kiművelt testeknél vagy a szép táncnál! Az esztétikum is fontos, de az is lényeges, hogy társuljon hozzá valamiféle gondolatiság - vélekedik a koreográfus.

A többszörösen elismert Simkó Beatrixnak nemrég még egy “szakmája” lett: egyéves kislányával intenzív időszakot él meg. Ez az új állapot is foglalkoztatja, így az sem kizárt, hogy következő előadásának ez lesz az alapanyaga. - Biztos lesz valami lecsapódása annak az állapotnak, amiben most a leginkább benne vagyok: az anya és a művész identitásának összehangolása. Jó lenne minél láthatóbbá tenni ezt a jelenséget is és utat törni annak, hogy az anyasággal nem feltétlenül kell, hogy véget érjen egy pálya vagy bármilyen művészeti munkásság.

Képalá: A testek, a testek közötti viszony, a mozdulatok sok lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyasmit közöljünk, amit másképpen nem tudnánk megmutatni - véli Simkó Beatrix.

Infó: Simkó Beatrix: It Contains Hard Parts 2022. november 30. Trafó