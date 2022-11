Galgóczi István írása a Népszavának;

Irán;Afganisztán;Pakisztán;tüntetések;

2022-11-30 15:14:00

Már a beludzsok is tüntetnek Iránban

A szeptemberben Mahsza Amini halála miatt kitört, rendszerellenes tömegdemonstrációk Irán kurdok lakta nyugati régiójából hamar átterjedtek az egész perzsa államra, köztük keleten élő beludzsok közé.

Szisztán és Beludzsisztán tartomány központjában, Záhedánban szeptember 30.-án a biztonsági erők fegyveresei tüzet nyitottak a tüntetőkre. A CNN szerint legkevesebb 66 ember meghalt, más források szerint a halottak száma a százat közelíti. November elején, a beludzsok tragédiájáról, a „Véres péntekről” Irán perzsák, és kurdok lakta városaiban is megemlékeztek. Bár a kurdok és a beludzsok történelme sohasem volt közös, mégis vannak hasonlóságok. Például az, hogy a fennálló rendszert kritizáló beludzs tüntetések azután lettek etnikai színezetűek, hogy szeptember elején kiderült, egy iráni rendőr megerőszakolt egy 15 éves beludzs lányt.

A kb. 5-6 millió beludzs önálló nemzetállam nélkül, kisebbségként három országban él: Afganisztán, Pakisztán, Irán. A legkisebb közösség Afganisztánban található, annak is a déli részén. Az afgán Nimrúz tartomány a már említett iráni Szisztán és Beludzsisztán, valamint a pakisztáni Beludzsisztán tartományokkal határos. Bár a beludzsok - a kurdokhoz hasonlóan - szunnita muszlimok, mégis a tálibok üldözik őket. Ennek oka: beludzsok iszlámfelfogása sokkal nyitottabb mint a táliboké. Omár molla, aki 2001-ig Afganisztán teljhatalmú uralkodója volt még meg is engedte a követőinek a Nimrúzban élő beludzsok, és síiták megölését. Miután 2006-ban Navab Akbar Kán Bugti beludzs szeparatista vezért Pakisztánban meggyilkolták, a nemzetiség sok tagja az akkor éppen békés Afganisztánba költözött. Ugyanis az országhatárok ellenére a beludzsok egy egységes etnikai tömbben élnek. De a tálibok hatalomba tavalyi visszatérésével ismét elindult egy beludzs menekülthullám, Afganisztánból Pakisztánba, és Iránba.

Beludzsisztán Pakisztán legnagyobb tartománya, az ország területének 39 százalékát teszi ki, mégis a lakosság minössze 6 százaléka él itt. A régió az ország legszegényebb része, és erről a vidékről is szóltak a hírek a pakisztáni árvizekről. A katasztrófa által tönkrement házak több mint fele itt állt.

Ahogy a kurdok büszkék arra, hogy volt egy független államuk (1946-ban a Mahabádi Köztársaság), úgy a beludzsok történelme arról a Kalát-i Kánságról is szól (1666-1955), amit a XX. században Pakisztán foglalt el. A beludzs szeparatizmus egyik célja a kánság visszaállítása. A pakisztáni kormány szerint az országban nyilvántartott 77 terrorista szervezet közül 14 beludzs etnikai-szeparatista. A Beludzs Felszabadító Hadsereg a 2000-es évek eleje óta harcol a központi kormányzattal szemben, de a harc már a 70-es években elkezdődött. Az instabil belpolitikai helyzet miatt sok beludzs eltűnt, a brit The Guardian egyik cikke szerint 5 ezer emberről nem tudni, hogy hol van, és él-e még.

A síita Iránban a beludzsoké a legnépesebb szunnita közösség. Vallási vezetőjük, Abdolhamíd Iszmáilzahí egyben Irán legtekintélyesebb szunnita spirtuális vezetője. Egy 2016-os felmérés szerint, a perzsa állam második legnagyobb tartományában, Szisztán és Beludzsisztánban a lakosság 45 százaléka a szegénységi küszöb alatt él. A beludzs szeparatizmus Iránban kezdődött, de miután a Beludzsisztánt Felszabadító Front békét kötött az iráni sahhal, a tevékenységüket Pakisztánba helyezték át. De a beludzs szeparatizmus azóta is jelen van Iránban, és napjainkban, a tálibok hatására a terroristák már nem csak Iránnal, hanem a síita iszlámmal szemben is harcolnak. A „Dzsund Alláh” ’Isten Katonái’ nevű terrorista szervezet nevéhez 2007-ben és 2010-ben több olyan robbantás is fűződött, amit a már említett Záhedánban követtek el. A „Dzsajs al-Adl” (az Igazság Serege) egy 2019-es támadásában pedig az iráni Forradalmi Gárda 27 katonája halt meg. Amennyiben a rendszerellenes tüntetések és a velük szembeni fellépés tovább eszkalálódik, úgy a teheráni rezsimnek súlyos problémát okozhatnak a beludzsok.